Ситуація під Покровськом стрімко загострюється: які пункти під загрозою, — "Мучной" (карти)

Боєць Сил оборони "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, добиваючись прориву й виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом на шляху ворога ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

"Ситуація стрімко почала знову загострюватися", — наголосив військовий, коментуючи бої на Покровському напрямку у своєму Telegram-каналі 29 серпня.

Він повідомив, що українським підрозділам не вдалося втримати селище Леонтовичі (до перейменування — Перше Травня).

"Через масований натиск ворожої піхоти, постійну роботу FPV-дронів та артилерії кожен будинок буквально опинився під ударами. Тримати населений пункт стало неможливо, тому наші бійці відійшли на підготовлені рубежі ближче до передмістя", — пояснив "Мучной".

Населені пункти, про які йдеться, на мапі бойових дій Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Окрім того, з його слів, ЗС РФ активізувались східніше, з боку терикону. Там окупанти облаштовують позиції й намагаються поступово вийти до околиць Лазурного мікрорайону у Покровську. Військовослужбовець проінформував про "повзуче просування", мета якого — "пробити вихід на місто".

Село Троянда контролюють Сили оборони, але "Мучной" попередив про "значні ризики" для нього. Він підкреслив, що якщо ворогу вдається повторити сценарій як у Леонтовичах, може розпочатись прорив і на цьому відрізку.

Водночас загарбники намагаються остаточно закріпитись у селищі Удачне. За оцінкою військового, цей пункт може стати для них "кіл-зоною". Як пояснювали у "Мілітарному", kill zone – це місце, де зосереджується вогонь із засідки. Якщо ЗС РФ проведуть нарощення сил, бойові дії можуть перейти у район шахти на півночі. Зі слів воїна, ця шахта вже розглядається як ключова точка для подальших боїв.

Ситуація на Покровському напрямку: що каже командування

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 серпня йдеться, що за добу на Покровському напрямку зупинили 37 штурмів. Бої з російськими військами точилися в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

Інфографіка про ситуацію на Покровському напрямку від Генштабу Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, речник сьомого корпусу десантно-штурмових військ Сергій Лефтер розповів про долі російських диверсантів, які просочувались у Покровськ. З його слів, командування ЗС РФ планувало швидкий і нахабний наступ, зробивши ставку на ДРГ.

28 серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що російські окупанти готують на Донеччині катастрофу на зразок тієї, яку влаштували у Новій Каховці. З його слів, загарбники хочуть "перекинути" Павлопільське водосховище й фактично "вбити" річку Кальміус.