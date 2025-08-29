Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

Ситуація під Покровськом стрімко загострюється: які пункти під загрозою, — "Мучной" (карти)

Бійці ЗСУ йдуть полем бою на війні в Україні
Ілюстративне фото. Українські оборонці були змушені вийти з селища Леонтовичі | Фото: Генштаб ЗСУ

Боєць Сил оборони "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, добиваючись прориву й виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом на шляху ворога ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Related video

"Ситуація стрімко почала знову загострюватися", — наголосив військовий, коментуючи бої на Покровському напрямку у своєму Telegram-каналі 29 серпня.

Він повідомив, що українським підрозділам не вдалося втримати селище Леонтовичі (до перейменування — Перше Травня).

"Через масований натиск ворожої піхоти, постійну роботу FPV-дронів та артилерії кожен будинок буквально опинився під ударами. Тримати населений пункт стало неможливо, тому наші бійці відійшли на підготовлені рубежі ближче до передмістя", — пояснив "Мучной".

ЗС РФ тиснуть одразу з кількох напрямків на Покровському напрямку
Населені пункти, про які йдеться, на мапі бойових дій
Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Окрім того, з його слів, ЗС РФ активізувались східніше, з боку терикону. Там окупанти облаштовують позиції й намагаються поступово вийти до околиць Лазурного мікрорайону у Покровську. Військовослужбовець проінформував про "повзуче просування", мета якого — "пробити вихід на місто".

Село Троянда контролюють Сили оборони, але "Мучной" попередив про "значні ризики" для нього. Він підкреслив, що якщо ворогу вдається повторити сценарій як у Леонтовичах, може розпочатись прорив і на цьому відрізку.

Водночас загарбники намагаються остаточно закріпитись у селищі Удачне. За оцінкою військового, цей пункт може стати для них "кіл-зоною". Як пояснювали у "Мілітарному", kill zone – це місце, де зосереджується вогонь із засідки. Якщо ЗС РФ проведуть нарощення сил, бойові дії можуть перейти у район шахти на півночі. Зі слів воїна, ця шахта вже розглядається як ключова точка для подальших боїв.

Ситуація на Покровському напрямку: що каже командування

У ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ від 29 серпня йдеться, що за добу на Покровському напрямку зупинили 37 штурмів. Бої з російськими військами точилися в районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоекономічне, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Даченське, Звірове, Удачне, Горіхове та Новоукраїнка.

Карта бойових дій на Покровському напрямку від командування ЗСУ
Інфографіка про ситуацію на Покровському напрямку від Генштабу
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, речник сьомого корпусу десантно-штурмових військ Сергій Лефтер розповів про долі російських диверсантів, які просочувались у Покровськ. З його слів, командування ЗС РФ планувало швидкий і нахабний наступ, зробивши ставку на ДРГ.

28 серпня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що російські окупанти готують на Донеччині катастрофу на зразок тієї, яку влаштували у Новій Каховці. З його слів, загарбники хочуть "перекинути" Павлопільське водосховище й фактично "вбити" річку Кальміус.