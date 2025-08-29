В основе гарантий безопасности должно быть единое понимание, которое учитывает интересы безопасности России, сказала спикер Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Чиновница обвинила президента Украины в "саботаже" мирного процесса.

Россия готова обсуждать гарантии безопасности Украины во время мирных переговоров, которые включают в себя ряд требований, которые выдвигает Россия Украине. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского МИД Захарова заявила, что соглашение по Украине должно предусматривать:

демилитаризация,

денацификация,

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус,

признание территориальных реалий,

обеспечение прав русского языка и русскоязычного населения,

прекращение гонений на каноническое православие.

Представительница МИД РФ отметила, что подобные пункты в потенциальном мирном договоре также обеспечит безопасность российских территорий.

"Таким образом, в основе гарантий безопасности должно быть достижение единого понимания, учитывающего интересы безопасности России, а не попытки превратить Украину в отдельное животное — это слова Урсулы фон дер Ляйен на "стального дикобраза", — сказала Мария Захарова.

Чиновница также добавила, что президент Украины Владимир Зеленский "саботирует мирный переговорный процесс" и "эскалировал" конфликт. Особенно Москве не понравилось то, что Киев отказался признавать оккупированные территории российскими, не предоставлял официального статуса русского языка, "мечтал" о НАТО и демонстрировал "воинственность" в отношении того, что называл "стыдом" то, что россияне называют "компромиссом".

Переговоры с РФ — детали

Напомним, что советника американского президента Стива Уиткоффа упрекают, что он нарушил стандартный протокол, пойдя на встречу без представителя Государственного департамента. Таким образом Белый дом остался без записи точных предложений Путина.

Также сообщалось, что после встречи с Путиным 6 августа Трамп попытался добиться прорыва в переговорах о завершении войны в Украине, но выяснилось, что реальные намерения Москвы остаются неизвестными, а саммит на Аляске 15 августа не дал никаких результатов.

Также Фокус писал, что лидер Белого дома Дональд Трамп считает, что Украине придется согласиться на сделку, заключенную преимущественно на условиях России, чтобы остановить войну.