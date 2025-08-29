В основі гарантій безпеки має бути єдине розуміння, яке враховує інтереси безпеки Росії, сказала речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Чиновниця звинуватила президента України у "саботажі" мирного процесу.

Росія готова обговорювати гарантії безпеки України під час мирних переговорів, які включають в себе низку вимог, які висуває Росія Україні. Про це заявила офіційна представниця російського Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє ТАСС.

Речниця російського МЗС Захарова заявила, що угода щодо України має передбачати:

демілітаризацію,

денацифікацію,

нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус,

визнання територіальних реалій,

забезпечення прав російської мови та російськомовного населення,

припинення гонінь канонічного православ’я.

Представниця МЗС РФ наголосила, що подібні пункти у потенційному мирному договорі також гарантує безпеку російських територій.

"Таким чином, в основі гарантій безпеки має бути досягнення єдиного розуміння, що враховує інтереси безпеки Росії, а не намагання перетворити Україну в окрему тварину — це слова Урсули фон дер Ляєн на "сталевого дикобраза", — сказала Марія Захарова.

Чиновниця також додала, що президент України Володимир Зеленський "саботує мирний переговорний процес" і "ескалував" конфлікт. Особливо Москві не сподобалось те, що Київ відмовився визнавати окуповані території російськими, не надавав офіційного статусу російської мови, "мріяв" про НАТО і демонстрував "войовничість" щодо того, що називав "соромом" те, що росіяни називають "компромісом".

Переговори з РФ — деталі

Нагадаємо, що раднику американського президента Стіву Віткоффу дорікають, що він порушив стандартний протокол, пішовши на зустріч без представника Державного департаменту. Таким чином Білий дім залишився без запису точних пропозицій Путіна.

Також повідомлялося, що після зустрічі з Путіним 6 серпня Трамп спробував домогтися прориву у переговорах про завершення війни в Україні, але з’ясувалося, що реальні наміри Москви залишаються невідомими, а саміт на Алясці 15 серпня не дав жодних результатів.

Також Фокус писав, що лідер Білого дому Дональд Трамп вважає, що Україні доведеться погодитися на угоду, укладену переважно на умовах Росії, щоб зупинити війну.