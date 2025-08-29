Шпионил за РФ: американский самолет RC-135 заметили у берегов Мурманской области (фото)

28 августа в районе российского Мурманска был зафиксирован американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint. Самолет вылетел с британской авиабазы Милденхолл и проследовал через воздушное пространство Норвегии в сторону российской границы.

Информацию о полете опубликованы онлайн-сервисом отслеживания воздушных судов Flightradar24. Согласно данным в районе Мурманской области RC-135 выполнил несколько кругов, что указывает на проведение разведывательной миссии.

США шпионит за РФ - траектория полета разведывательного самолета RC-135V/W Rivet Joint

Самолет RC-135V/W Rivet Joint — это ключевой элемент системы американской и британской электронной разведки, предназначенный для сбора данных из всего спектра радиосигналов. Он обеспечивает почти в режиме реального времени передачу разведданных как для задач тактического уровня, так и стратегически значимых миссий.

Главная задача самолета — перехват и анализ сигналов противника. Его бортовая аппаратура позволяет обнаруживать источники радиоизлучения, определять их местоположение и передавать данные командирам практически в режиме реального времени. Это делает RC-135 незаменимым звеном в современных сетевых операциях.

Современные модификации самолета оснащаются обновленной кабиной, спутниковыми каналами связи и новыми антенными системами, что поддерживает его актуальность даже спустя десятилетия службы.

Общие характеристики самолета RC-135

Основная функция: Разведка

Подрядчик: L-3 Communications

Силовая установка: четыре турбовентиляторных двигателя CFM International F108-CF-201

Тяга: 21 600 фунтов на двигатель

Размах крыльев: 39,9 метра

Длина: 41,1 метра

Высота:12,8 метра

Вес: 78 тонн

Максимальный взлетный вес: 33 тонны

Запас топлива: 59 тонн

Скорость: 0,66 Маха (800 км/ч)

Дальность: 6500 километров

Потолок:15 240 метров

Экипаж: (летный экипаж) пять (расширенный) — три пилота, два штурмана; (летный экипаж миссии) 21–27 человек, в зависимости от требований миссии, минимум три офицера РЭБ, 14 операторов разведки и четыре техника по обслуживанию в воздухе/на борту самолета

Стоимость единицы: нет данных

Напомним, в начале августа американцы направили самолет-разведчик WC-135R в сторону Баренцевого моря. Впоследствии самолет пролетел у побережья Мурманской области, что, по мнению наблюдателей, могло свидетельствовать о сборе информации о подготовке к испытаниям российской ракеты 9М730 "Буревестник".

В феврале 2025 самолет RC-135 Воздушных сил США впервые за время полномасштабной войны в Украине пролетел над Черным морем. По информации Newsweek, Пентагон таким образом собрал разведданные о российских позициях в Крыму.