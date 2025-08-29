Шпигував за РФ: американський літак RC-135 помітили біля берегів Мурманської області (фото)

28 серпня в районі російського Мурманська було зафіксовано американський літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Rivet Joint. Літак вилетів із британської авіабази Мілденхолл і прослідував через повітряний простір Норвегії в бік російського кордону.

Інформацію про політ опубліковано онлайн-сервісом відстеження повітряних суден Flightradar24. Згідно з даними в районі Мурманської області RC-135 виконав кілька кіл, що вказує на проведення розвідувальної місії.

США шпигує за РФ — траєкторія польоту розвідувального літака RC-135V/W Rivet Joint

Літак RC-135V/W Rivet Joint — це ключовий елемент системи американської та британської електронної розвідки, призначений для збору даних з усього спектра радіосигналів. Він забезпечує майже в режимі реального часу передачу розвідданих як для завдань тактичного рівня, так і стратегічно значущих місій.

Головне завдання літака — перехоплення та аналіз сигналів противника. Його бортова апаратура дає змогу виявляти джерела радіовипромінювання, визначати їхнє місце розташування і передавати дані командирам практично в режимі реального часу. Це робить RC-135 незамінною ланкою в сучасних мережевих операціях.

Сучасні модифікації літака оснащують оновленою кабіною, супутниковими каналами зв'язку і новими антенними системами, що підтримує його актуальність навіть через десятиліття служби.

Загальні характеристики літака RC-135

Основна функція: Розвідка

Підрядник: L-3 Communications

Силова установка: чотири турбовентиляторні двигуни CFM International F108-CF-201

Тяга: 21 600 фунтів на двигун

Розмах крил: 39,9 метра

Довжина: 41,1 метра

Висота: 12,8 метра

Вага: 78 тонн

Максимальна злітна вага: 33 тонни

Запас палива: 59 тонн

Швидкість: 0,66 Маха (800 км/год)

Дальність: 6500 кілометрів

Стеля: 15 240 метрів

Екіпаж: (льотний екіпаж) п'ять (розширений) — три пілоти, два штурмани; (льотний екіпаж місії) 21-27 осіб, залежно від вимог місії, щонайменше три офіцери РЕБ, 14 операторів розвідки та чотири техніки з обслуговування в повітрі/на борту літака

Вартість одиниці: немає даних

Нагадаємо, на початку серпня американці спрямували літак-розвідник WC-135R у бік Баренцового моря. Згодом літак пролетів біля узбережжя Мурманської області, що, на думку спостерігачів, могло свідчити про збір інформації про підготовку до випробувань російської ракети 9М730 "Буревісник".

У лютому 2025 року літак RC-135 Повітряних сил США вперше за час повномасштабної війни в Україні пролетів над Чорним морем. За інформацією Newsweek, Пентагон таким чином зібрав розвіддані про російські позиції в Криму.