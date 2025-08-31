Представительница РФ на Совбезе ООН смотрела в телефон, пока Свириденко показывала фото убитого Россией ребенка (видео)

29 августа состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за российской массированной атаки. Во время заседания представительница России демонстративно смотрела в телефон, пока премьер-министр Юлия Свириденко показывала фотографию убитого в результате обстрела ребенка.

Юлия Свириденко рассказывала в то время о последствиях российских ударов по Украине, призывая мировое сообщество соответственно реагировать. Видеоролик с заседания Совбеза ООН показали в ТСН.

На кадрах видно, как представительница России демонстративно сидит в телефоне на заседании Совета безопасности ООН, пока премьер Свириденко показывает фотографию ребенка, погибшего из-за российского обстрела накануне.

Россиянка в это время повернула взгляд на свой смартфон и делала вид, будто что-то с интересом рассматривает. Она никак не отреагировала на фотографию убитого ребенка в руках Свириденко.

Как отметили в ТСН, россияне во время заседания Совета безопасности ООН отвергали обвинения, высказанные Украиной относительно массированных обстрелов, и отрицали свою ответственность в содеянном. Вместо этого они выражали недовольство украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам России.

Экстренное заседание Совета безопасности ООН 29 августа: что известно

После российской массированной атаки 28 августа Украина призвала к экстренному заседанию Совета безопасности ООН. Премьер-министр Юлия Свириденко во время встречи призвала мир усиливать давление на Россию, пишет издание NV.

"Пока Москва отвергает мирные инициативы, необходимо усиливать дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию", — заявила Свириденко.

Также украинский чиновник призвала к конкретным шагам против России, в частности к принятию 19 пакета санкций, отключению РФ от международных финансовых систем, введению санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России, установлению тарифов для подрыва военной экономики Кремля, а также усилению персональных санкций против должностных лиц из круга политических и военных лиц России.

Напомним, ночью 28 августа россияне массированно и комбинированно атаковали Киев ракетами и ударными беспилотниками, в результате чего было много пострадавших и погибших, среди которых — дети.

В Clash Report 28 августа сообщили, что РФ атаковала Киев реактивными беспилотниками, в которых были обнаружены европейские детали.