Представниця РФ на Радбезі ООН дивилася у телефон, доки Свириденко показувала фото вбитої Росією дитини (відео)

29 серпня відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН через російську масовану атаку. Під час засідання представниця Росії демонстративно дивилася у телефон, поки прем'єр-міністерка Юлія Свириденко показувала фотографію вбитої внаслідок обстрілу дитини.

Юлія Свириденко розповідала у той час про наслідки російських ударів по Україні, закликаючи світову спільноту відповідно реагувати. Відеоролик з засідання Радбезу ООН показали у ТСН.

На кадрах видно, як представниця Росії демонстративно сидить у телефоні на засіданні Ради безпеки ООН, поки прем'єрка Свириденко показує фотографію дитини, яка загинула через російський обстріл напередодні.

Росіянка у цей час повернула погляд на свій смартфон й вдавала, наче щось з цікавістю розглядає. Вона ніяк не відреагувала на фотографію вбитої дитини у руках Свириденко.

Як зазначили у ТСН, росіяни під час засідання Ради безпеки ООН відкидали звинувачення, висловлені Україною щодо масованих обстрілів, і заперечували свою відповідальність у скоєному. Натомість вони виказували незадоволення українськими ударами по нафтопереробних заводах Росії.

Екстрене засідання Ради безпеки ООН 29 серпня: що відомо

Після російської масованої атаки 28 серпня Україна закликала до екстреного засідання Ради безпеки ООН. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час зустрічі закликала світ посилювати тиск на Росію, пише видання NV.

"Поки Москва відкидає мирні ініціативи, необхідно посилювати дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію", — заявила Свириденко.

Також українська посадовиця закликала до конкретних кроків проти Росії, зокрема до ухвалення 19 пакету санкцій, відключення РФ від міжнародних фінансових систем, запровадження санкцій проти "тіньового флоту" нафтових танкерів Росії, установити тарифи задля підриву воєнної економіки Кремля, а також посилити персональні санкції проти посадовців з кола політичних та військових осіб Росії.

Нагадаємо, уночі 28 серпня росіяни масовано і комбіновано атакували Київ ракетами та ударними безпілотниками, внаслідок чого було багато постраждалих та загиблих, з-поміж яких — діти.

У Clash Report 28 серпня повідомили, що РФ атакувала Київ реактивними безпілотниками, у яких було виявлено європейські деталі.