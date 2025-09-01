ВС РФ смутил катер без экипажа: на Донбассе заметили морские дроны посреди водохранилища, — СМИ

Россияне рассказывают, что надводные катера украинские военные использовали для перевозки грузов, а также для эвакуации раненых.

Related video

В Донецкой области Силы обороны Украины могли использовать морские дроны на Клебан-Быцком водохранилище. В Defence Express отмечают, что такую информацию начали распространять российские паблики, но подтверждения этому нет.

Как сообщают аналитики, россияне на уровне своих пропагандистских СМИ распространили новость о том, что Силы обороны Украины во время обороны Катериновки, что в Донецкой области, на Клебан-Бицком водохранилище использовали морские дроны. Об этом им якобы рассказал командир одного из мотострелковых взводов южной группировки войск.

По его словам, надводные катера украинские военные использовали для перевозки грузов, а также для эвакуации раненых. Россияне говорят, что видели такие катера с дронов.

"Ты смотришь, катер плывет, в нем никого нет, катер загружен", — говорит один из оккупантов.

Карта Deep State по состоянию на 29 августа этого года

Между тем, каких-либо доказательств сказанному российские оккупанты не предоставили, в частности, и с коптера, о котором говорил командир одного из взводов.

"Если первые надводные дроны — это фактически большие камикадзе для атак на вражеские корабли, то теперь они и носители FPV-дронов, и логисты и т.д., а недавно морпехи ВСУ показывали собственную версию надводного дрона с гранатометами и морскими минами, который эксплуатируется на Херсонщине", — отметили роль надводных дронов аналитики Defence Express.

Командование Сил обороны на данный момент использование надводных дронов в Донецкой области пока не комментировали.

Морские дроны — детали

4 августа сообщалось, что одно из лучших подразделений БпЛА Центр беспилотных систем "Рубикон" получил в пользование беспилотные ударные катера. Из-за этого у Украины могут возникнуть серьезные проблемы.

29 августа в России заявили об успешных испытаниях нового безэкипажного катера от компании "РобоКорп", который получил рабочее название БЭК-Р.

Во время войны в Украине активно применяются морские дроны. 28 августа российские силы нанесли удар по кораблю ВМС Украины. С помощью беспилотного катера было поражено украинское разведывательное судно "Симферополь" на реке Дунай в Одесской области.