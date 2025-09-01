ЗС РФ збентежив катер без екіпажу: на Донбасі помітили морські дрони посеред водосховища, — ЗМІ

Росіяни розповідають, що надводні катери українські військові використовували для перевезення вантажів, а також для евакуації поранених.

На Донеччині Сили оборони України могли використати морські дрони на Клебан-Бицькому водосховищі. В Defence Express зауважують, що таку інформацію почали поширювати російські пабліки, але підтвердження цьому немає.

Як повідомляють аналітики, росіяни на рівні своїх пропагандстськиїх ЗМІ поширили новину про те, що Сили оборони України під час оборони Катеринівки, що в Донецькій області, на Клебан-Бицькому водосховищі використовували морські дрони. Про це їм нібито розповів командир одного з мотострілецьких взводів південного угрупування військ.

За його словами, надводні катери українські військові використовували для перевезення вантажів, а також для евакуації поранених. Росіяни кажуть, що бачили такі катери з дронів.

"Ти дивишся, катер пливе, у ньому нікого немає, катер завантажений", — каже один з окупантів.

Карта Deep State станом на 29 серпня цього року

Тим часом будь-яких доказів сказаному російські окупанти не надали, зокрема й з коптера, про який говорив командир одного із взводів.

"Якщо перші надводні дрони — це фактично великі камікадзе для атак на ворожі кораблі, то тепер вони і носії FPV-дронів, і логісти тощо, а нещодавно морпіхи ЗСУ показували власну версію надводного дрона з гранатометами та морськими мінами, який експлуатується на Херсонщині", — зауважили роль надводних дронів аналітики Defence Express.

Командування Сил оборони на цей час використання надводних дронів на Донеччині поки не коментували.

Морські дрони — деталі

4 серпня повідомлялося, що один з найкращих підрозділів БпЛА Центр безпілотних систем "Рубікон" отримав у користування безпілотні ударні катери. Через це в України можуть виникнути серйозні проблеми.

29 серпня у Росії заявили про успішні випробування нового безекіпажного катера від компанії "РобоКорп", який отримав робочу назву БЕК-Р.

Під час війни в Україні активно застосовуються морські дрони. 28 серпня російські сили завдали удару по кораблю ВМС України. За допомогою безпілотного катера було уражено українське розвідувальне судно "Сімферополь" на річці Дунай в Одеській області.