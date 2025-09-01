"Бегают с флагами": аналитики объяснили, контролирует ли РФ Дачное Днепропетровской области

Аналитики утверждают, что россияне пытаются пробраться в лес возле села Дачное Днепропетровской области. Если подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удастся там закрепиться, то выбить их оттуда будет очень трудно.

Российские оккупанты заявили о захвате села Дачное в Днепропетровской области. Между тем аналитики проекта DeepState утверждают, что об оккупации села сейчас речь не идет, поскольку россияне его не контролируют.

"По ситуации в Дачном. Враг не имеет контроля в населенном пункте. Фактически села как такового и так нет, пару домов и все. Но Силам Обороны удается контролировать и это, а также подходы к Дачному. К*цап присутствует в лесу южнее села, а также в лесополосе на админгранице областей", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что сейчас противник сконцентрировал основное внимание западнее населенного пункта — на Филии. Россияне здесь постоянно пробуют наступать пехотой — залезать в лес, закрепляться там и накапливаться, чтобы дальше двигаться в село.

"Уже было уничтожено несколько групп, которые просочились и подобные зачистки продолжаются постоянно. Самое главное — не дать к*цапам занять лес, ведь выбить их оттуда будет практически невозможно, а это создаст дальнейшие неблагоприятные последствия", — говорят в DeepState.

В заметке DeepState также объяснили, что время от времени россияне забегают в село с флагом, снимают свои действия и исчезают.

"Возникает логичный вопрос — если Генштаб РФ контролирует село, то для чего каждую неделю бегать туда с флагом?", — задают в DeepState логичный вопрос.

Карта боев в районе Дачного на Днепропетровщине

Наступление РФ — что происходит в Дачном на Днепропетровщине

1 сентября сообщалось, что на Новопавловском направлении ВСУ освободили село Дачное, но на этом же направлении россияне имеют продвижение от села Котляровка возле админграницы с Днепропетровщиной.

В начале июля российские оккупанты уже заявляли о захвате Дачного и Генштаб опровергал сообщения пропагандистов.

Ранее сообщалось, что бойцы полка "Скала" провели успешный штурм и отбросили ВС РФ на три километра от границы Донецкой области с Днепропетровской.