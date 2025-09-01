"Бігають з прапорами": аналітики пояснили, чи контролює РФ Дачне Дніпропетровської області

Аналітики стверджують, що росіяни намагаються пробратися в ліс біля села Дачне Дніпропетровської області. Якщо підрозділам Збройних сил Російської Федерації вдасться там закріпитися, то вибити їх звідти буде дуже важко.

Російські окупанти заявили про захоплення села Дачне в Дніпропетровській області. Між тим аналітики проєкту DeepState стверджують що про окупацію села зараз не йдеться, оскільки росіяни його не контролюють.

"По ситуації в Дачному. Ворог не має контролю у населеному пункті. Фактично села як такого і так нема, пару хат і все. Але Силам Оборони вдається контролювати й це, а також підходи до Дачного. К*цап присутній у лісі південніше села, а також в лісосмузі на адмінмежі областей", — йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважують, що зараз противник сконцентрував основну увагу західніше від населеного пункту — на Філії. Росіяни тут постійно пробують наступати піхотою — залазити в ліс, закріплятися там і накопичуватися, щоб далі рухатися в село.

"Вже було знищено декілька груп, які просочилися і подібні зачистки тривають постійно. Найголовніше — не дати к*цапам зайняти ліс, адже вибити їх звідти буде практично неможливо, а це створить подальші несприятливі наслідки", — кажуть в DeepState.

У дописі DeepState також пояснили, що час від часу росіяни забігають в село з прапором, фільмують свої дії й зникають.

"Виникає логічне запитання — якщо Генштаб РФ контролює село, то для чого щотижня бігати туди з прапором?", — ставлять в DeepState логічне питання.

Карта боїв в районі Дачного на Дніпропетровщині

Наступ РФ — що відбувається у Дачному на Дніпропетровщині

1 вересня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку ЗСУ звільнили село Дачне, але на цьому ж напрямку росіяни мають просування від села Котлярівка біля адмінкордону з Дніпропетровщиною.

На початку липня російські окупанти вже заявляли про захоплення Дачного й Генштаб спростовував повідомлення пропагандистів.

Раніше повідомлялося, що бійці полку "Скала" провели успішний штурм і відкинули ЗС РФ на три кілометри від кордону Донецької області із Дніпропетровською.