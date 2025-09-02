РФ готовится к новому этапу террора: по каким целям будут бить "Шахеды" осенью, — эксперт (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации могут планировать новые удары по украинской энергетике, пояснил военный эксперт Денис Попович. Именно учитывая такие планы Москва запустила по Киеву большое количество БПЛА-разведчиков.

Вооруженные силы РФ утром, 2 сентября, атаковали Киев "Шахедами". Пролеты вражеских беспилотников и работу ПВО слышали чуть ли не во всех районах украинской столицы и в окрестностях. Такая атака ВС РФ — это не типичная стратегия для оккупантов. Об этом в комментарии "Radio NV" рассказал военный аналитик Денис Попович.

Атака на Киев — комментарий Дениса Поповича

"В основном ночные налеты, а сейчас мы видим утром. Это для того, чтобы у нас постоянно было ощущение воздушных тревог, чтобы днем мы себя не чувствовали спокойно. И сейчас начался учебный год. И вместо того, чтобы находиться в школах, дети сейчас находятся в укрытиях. И в частности в метрополитене", — сказал Попович.

Он отметил, что поступила информация, что значительная часть этих дронов — имитаторы типа "Герберы", которые имеют разведывательную функцию. Денис Попович считает, что они уже "охотятся" на энергообъекты.

"Впереди зима и сейчас россияне готовятся к тому, чтобы перейти на новый этап террора и бить по энергетическим объектам. Я боюсь, что это пролог. И какая-то конкретика в виде прямых ударов будет в ближайшее время", — добавил Попович.

Он напомнил, что для того, чтобы сделать украинцам некомфортным лето, россияне начали бить по энергообъектам в конце весны, поэтому сейчас, вполне возможно, оккупанты уже готовятся наносить удары по украинской энергетике.

Атака на Киев 2 сентября — что известно

Утром 2 сентября Киев и Киевская область оказались под массированной атакой дронов-камикадзе "Шахед" ВС РФ. По столичному региону ударили около 10–15 ударных беспилотников.

В первый полноценный учебный день школьники вынуждены были спрятаться в метро. На опубликованных фото и видео видно, что школьники сидели даже на принесенных с собой стульях.

Во время утренней воздушной атаки российский дрон-камикадзе "Шахед" залетел на территорию Украины через Беларусь. Это зафиксировали украинские средства обнаружения воздушных угроз,