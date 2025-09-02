РФ готується до нового етапу терору: по яких цілях битимуть "Шахеди" восени, — експерт (відео)

Збройні сили Російської Федерації можуть планувати нові удари по українській енергетиці, пояснив військовий експерт Денис Попович. Саме з огляду на такі плани Москва запустила по Києву велику кількість БпЛА-розвідників.

Збройні сили РФ зранку, 2 вересня, атакували Київ "Шахедами". Прольоти ворожих безпілотників та роботу ППО чули чи не у всіх районах української столиці та на околицях. Така атака ЗС РФ — це не типова стратегія для окупантів. Про це в коментарі "Radio NV" розповів військовий аналітик Денис Попович.

Атака на Київ - коментар Дениса Поповича

"Здебільшого нічні нальоти, а зараз ми бачимо зранку. Це для того, щоб у нас постійно було відчуття повітряних тривог, щоб вдень ми себе не відчували спокійно. І зараз почався навчальний рік. І замість того, щоб перебувати у школах, діти зараз перебувають в укриттях. І зокрема в метрополітені", — сказав Попович.

Він зауважив, що надійшла інформація, що значна частина цих дронів — імітатори типу "Гербери", які мають розвідувальну функцію. Денис Попович вважає, що вони вже "полюють" на енергооб'єкти.

"Попереду зима і зараз росіяни готуються до того, аби перейти на новий етап терору і бити по енергетичних обʼєктах. Я боюся, що це пролог. І якась конкретика у вигляді прямих ударів буде найближчим часом", — додав Попович.

Він нагадав, що для того, щоб зробити українцям некомфортним літо, росіяни почали бити по енергооб'єктах наприкінці весни, тож зараз, цілком можливо, окупанти вже готуються завдавати ударів по українській енергетиці.

Атака на Київ 2 вересня — що відомо

Зранку 2 вересня Київ та Київська область опинились під масованою атакою дронів-камікадзе "Шахед" ЗС РФ. По столичному регіону вдарили приблизно 10–15 ударних безпілотників.

У перший повноцінний навчальний день школярі змушені були сховатися у метро. На опублікованих фото та відео видно, що школярі сиділи навіть на принесених із собою стільцях.

Під час ранкової повітряної атаки російський дрон-камікадзе "Шахед" залетів на територію України через Білорусь. Це зафіксували українські засоби виявлення повітряних загроз,