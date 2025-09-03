ВСУ отбросили россиян вблизи Толстого в Донецкой области, — DeepState (карта)

Украинские защитники смогли уничтожить позиции противника на трассе N15 к Поддубному и Искре. В итоге Вооруженные силы Российской Федерации потеряли контроль над этими населенными пунктами.

В Донецкой области Силы обороны Украины имеют успехи, они сумели выбить российских оккупантов в районе села Толстое. Об этом сообщили 3 сентября аналитики проекта DeepState.

"Силы Обороны Украины отбросили врага возле Толстого. Бойцам ВСУ удалось уничтожить позиции противника по трассе из Поддубного на Искру. Следовательно, контроль врага там уже отсутствует", — отметили аналитики.

Наступление РФ — карта боев возле села Толстое

По их информации, одновременно продолжаются просачивания малых групп между Зеленой Рощей и Толстым в Искру. Впрочем, такие продвижения не остаются незамеченными для бойцов Сил обороны Украины и они уничтожают их, или же берут в плен, говорится в заметке.

Аналитики добавили, что враг сосредоточил внимание на участках вблизи Филиала и по линии Январское-Терновое.

Наступление РФ — бои на Новопавловском направлении

Отметим, Фокус писал об освобождении села Толстое на Новопавловском направлении 22 августа.

Напомним, что 1 сентября сообщалось, что на Новопавловском направлении ВСУ освободили село Дачное, но на этом же направлении россияне имеют продвижение от села Котляровка возле админграницы с Днепропетровщиной.

Также ранее DeepState сообщали об успехах ВСУ в Зеленом Гае рядом с трассой N15 на Покровское и Запорожье: россиян отбросили почти на километр, свидетельствует карта аналитиков.