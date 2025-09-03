ЗСУ відкинули росіян поблизу Толстого на Донеччині, — DeepState (карта)

Українські захисники змогли знищити позиції противника на трасі N15 до Піддубного та Іскри. В підсумку Збройні сили Російської Федерації втратили контроль над цими населеними пунктами.

Related video

На Донеччині Сили оборони України мають успіхи, вони зуміли вибити російських окупантів в районі села Товсте (до 2025 — Толстой). Про це повідомили 3 вересня аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України відкинули ворога біля Товстого. Бійцям ЗСУ вдалося знищити позиції противника по трасі з Піддубного на Іскру. Отже, контроль ворога там вже відсутній", — зазначили аналітики.

Наступ РФ - карта боїв біля села Товсте

За їхньою інформацією, водночас тривають просочування малих груп між Зеленим Гаєм та Товстим у Іскру. Втім, такі просування не залишаються непоміченими для бійців Сил оборони України і вони знищують їх, або ж беруть у полон, ідеться у дописі.

Аналітики додали, що ворог зосередив увагу на ділянках поблизу Філії та по лінії Январське-Тернове.

Наступ РФ — бої на Новопавлівському напрямку

Зазначимо, Фокус писав про звільнення села Товсте на Новопавлівському напрямку 22 серпня.

Нагадаємо, що 1 вересня повідомлялося, що на Новопавлівському напрямку ЗСУ звільнили село Дачне, але на цьому ж напрямку росіяни мають просування від села Котлярівка біля адмінкордону з Дніпропетровщиною.

Також раніше DeepState повідомляли про успіхи ЗСУ у Зеленому Гаї поруч з трасою N15 на Покровське та Запоріжжя: росіян відкинули майже на кілометр, свідчить карта аналітиків.