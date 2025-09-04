"Откроем путь в Харьков": Зеленский объяснил, почему выход ВСУ с Донбасса не приведет к миру

Если украинские войска вдруг покинут контролируемую часть Донецкой и Луганской областей, это не приведет к установлению мира. В таком случае два областных центра окажутся под угрозой оккупации.

Это увеличит аппетиты Москвы и откроет ей путь к захвату Харькова, заявил в интервью французскому изданию Le Point президент Украины Владимир Зеленский.

"Если завтра Украина каким-то образом покинет Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину путь в Харьков и промышленный центр Днепра. Это только расширит его возможности", — сказал Зеленский.

Он пояснил, что захваченный в 2014 году Крым в 2022 году стал плацдармом для наступления на юг Украины. Поэтому, если бы Путину удалось оккупировать всю территорию Украины, то он использовал бы ее как плацдарм для дальнейшего вторжения в Европу.

Президент также подчеркнул, что именно Украина сейчас определяет, где будет пролегать восточная граница Европы, ведь в случае поражения Украины эта граница может пройти по Польше, а, возможно, и по Германии.

"Когда-то Европа была разделена таким образом: восточная граница Западной Германии была границей западного мира. Сегодня все зависит от нас. Насколько мы позволим разгуляться российским амбициям?", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина теоретически может развиваться по сценарию Южной Кореи.

Фокус также писал о том, что 3 сентября Зеленский прибыл на саммит в Париже и анонсировал гарантии безопасности для Украины.