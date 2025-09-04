"Відкриємо шлях до Харкова": Зеленський пояснив, чому вихід ЗСУ з Донбасу не призведе до миру

Якщо українські війська раптом покинуть контрольовану частину Донецької і Луганської областей, це не призведе до встановлення миру. У такому випадку два обласні центри опиняться під загрозою окупації.

Це збільшить апетити Москви та відкриє їй шлях до захоплення Харкова, заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point президент України Володимир Зеленський.

"Якщо завтра Україна якимось чином покине Донбас, чого не станеться, ми відкриємо Путіну шлях до Харкова та промислового центру Дніпра. Це лише розширить його можливості", — сказав Зеленський.

Він пояснив, що захоплений у 2014 році Крим у 2022 році став плацдармом для наступу на південь України. Тому, якби Путіну вдалось окупувати всю територію України, то він використав би її як плацдарм для подальшого вторгнення до Європи.

Президент також підкреслив, що саме Україна наразі визначає, де пролягатиме східна межа Європи, адже у випадку поразки України ця межа може пройти по Польщі, а, можливо, й по Німеччині.

"Колись Європа була розділена таким чином: східний кордон Західної Німеччини був кордоном західного світу. Сьогодні все залежить від нас. Наскільки ми дозволимо розгулятися російським амбіціям?", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що Україна теоретично може розвиватися за сценарієм Південної Кореї.

Фокус також писав про те, що 3 вересня Зеленський прибув на саміт у Парижі й анонсував гарантії безпеки для України.