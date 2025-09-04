Самосуд над солдатом: в Днепре осудили двух военных за пытки, — подробности

Два военнослужащих, держа в голове обиду на третьего из-за того, что им не понравилось поведение последнего во время боев за Бахмут, приняли решение совершить самосуд.

Дело рассматривалось в Шевченковском районном суде города Днепра и касалось двух военных, которые пытали третьего: связали, избили и заставили пить мочу. Обстоятельства дела изложены в Едином реестре судебных решений.

В материале сказано, что инцидент произошел еще 15 мая 2023 года.

Тогда двое военных: один из Черкасс, который находится в должности старшего стрелка 2 стрелковой роты, второй из Киева, который находится в должности гранатометчика, оба ранее не судимы, находились с третьим солдатом по месту временной дислокации воинской части на территории складских помещений и, отдыхая, употребляли спиртные напитки, то есть проводили время по своему усмотрению, не связывая его с прохождением военной службы.

Когда третий военный пошел отдыхать, то двое оставшихся продолжили употреблять спиртные напитки, во время чего, как говорят в судебном деле, "у них возник общий уголовный противоправный умысел на причинение солдату телесных повреждений с целью его запугивания и незаконного лишения его свободы, с причинением последнему физических страданий".

Объясняется, что двое обидчиков были недовольны поведением третьего во время пребывания на боевых позициях в городе Бахмут Донецкой области. Поэтому они решили его проучить: раздели, связали его веревкой и скотчем, заклеили рот и "заставили солдата пить мочу из пластиковой полуторалитровой бутылки, которая находилась в данном помещении", а также говорить о себе вещи, "которые оскорбляют честь и достоинство последнего".

То, что происходило, они снимали на мобильный телефон.

Сообщается, что мужчина получил телесные повреждения в виде синяка под левым глазом, ссадины на голове и резаные раны на запястьях, которые по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям.

На суде военные рассказали, что во время службы в Бахмуте, солдат отказывался выходить из подвала пятиэтажки и выполнять боевую задачу, в результате чего у них было много раненых. А после выхода с позиции мужчина якобы напился и вел себя неадекватно, из-за чего его пришлось связать и впоследствии передать руководству. Они объяснили, что тот, вместо того, чтобы воевать вместе со всеми, "просидел в подвале и оскорблял их", а они поддались на провокации.

Суд назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. И срок отбытия наказания считать со дня фактического задержания — с 30 июня 2025 года. И каждому назначен штраф в размере 55 439 грн.

Дело получило огласку. На него отреагировали в военном сообществе "Разведка Ноем", где ситуацию назвали "трешевой".

"Мы, со своей стороны, максимально осуждаем такое взаимодействие между военнослужащими — независимо от действий, которые совершил военнослужащий (кроме тех, которые повлекли гибель или ранения товарищей). Но при этом наказание за такие преступления должны выполнять соответствующие органы, а не самосуд", — напомнили военные.

