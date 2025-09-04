Самосуд над солдатом: в Дніпрі засудили двох військових за катування, — подробиці

Два військовослужбовці, тримаючи в голові образу на третього через те, що їм не сподобалася поведінка останнього під час боїв за Бахмут, прийняли рішення вчинити самосуд.

Справа розглядалась у Шевченківському районному суді міста Дніпра і стосувалась двох військових, які катували третього: зв'язали, побили і примусили пити сечу. Обставини справи викладені у Єдиному реєстрі судових рішень.

У матеріалі сказано, що інцидент стався ще 15 травня 2023 року.

Тоді двоє військових: один з Черкас, який перебуває на посаді старшого стрільця 2 стрілецької роти, другий з Києва, який перебуває на посаді гранатометника, обидва раніше не судимі, перебували із третім солдатом за місцем тимчасової дислокації військової частини на території складських приміщень і, відпочиваючи, вживали спиртні напої, тобто проводили час на власний розсуд, не пов'язуючи його з проходженням військової служби.

Коли третій військовий пішов відпочивати, то двоє, що лишились, продовжили вживати спиртні напої, під час чого, як кажуть у судовій справі, "у них виник спільний кримінальний протиправний умисел на спричинення солдату тілесних ушкоджень з метою його залякування та незаконного позбавлення його волі, із заподіянням останньому фізичних страждань".

Пояснюється, що двоє кривдників були незадоволені поведінкою третього під час перебування на бойових позиціях у місті Бахмут Донецької області. Тому вони вирішили його провчити: роздягли, зв'язали його мотузкою та скотчем, заклеїли рот і "змусили солдата пити сечу з пластикової півторалітрової пляшки, яка знаходилась у даному приміщені", а також говорити про себе речі, "які ображають честь та гідність останнього".

Те, що відбувалось, вони знімали на мобільний телефон.

Повідомляється, що чоловік отримав тілесні ушкодження у виді синця під лівим оком, садна на голові та різані рани на зап'ястках, які за ступенем тяжкості відносяться до легких тілесних ушкоджень.

На суді військові розповіли, що під час служби у Бахмуті, солдат відмовлявся виходити з підвалу п`ятиповерхівки і виконувати бойове завдання, в результаті чого у них було багато поранених. А після виходу із позиції чоловік нібито напився та поводився неадекватно, через що його довелось зв'язати та згодом передати керівництву. Вони пояснили, що той, замість того, щоб воювати разом з усіма, "просидів у підвалі та ображав їх", а вони піддались на провокації.

Суд призначив кожному покарання у виді позбавлення волі строком на шість років. І строк відбуття покарання рахувати з дня фактичного затримання — з 30 червня 2025 року. І кожному призначено штраф у розмірі 55 439 грн.

Справа набула розголосу. На неї відреагували у військовій спільноті "Розвідка Ноєм", де ситуацію назвали "трешовою".

"Ми, зі свого боку, максимально засуджуємо таку взаємодію між військовослужбовцями — незалежно від дій, які скоїв військовослужбовець (окрім тих, що спричинили загибель чи поранення товаришів). Але при цьому покарання за такі злочини мають виконувати відповідні органи, а не самосуд", — нагадали військові.

