В Украине находятся 700 тысяч военных ВС РФ: разведка указала главную цель оккупантов (видео)

Сейчас на территории Украины находится около 700 тысяч российских военных, сообщил представитель ГУР МОУ.

Подавляющее большинство группировки ВС РФ сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о приоритете оккупантов в войне против Украины, рассказал Новости.LIVE представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Разведчик пояснил, что в цифру 700 тысяч входят не только военнослужащие, а также силы поддержки, подразделения Росгвардии и представители спецслужб.

О численности российской армии на территории Украины Андрей Юсов рассказывал с 09:16 по 09:40

В то же время Андрей Юсов отметил, что в Украине представителей северокорейской армии пока не зафиксировано. Кадровые солдаты из КНДР, подчеркнул он, находятся на территории Российской Федерации.

Напомним, с октября 2024 года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих для участия в войне против Украины. В итоге, в боях под Курском Пхеньян потерял шестую часть солдат, но готовит новое пополнение для помощи Владимиру Путину.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что украинская армия не отдаст оккупантам Донбасс. За почти четыре года противостояния Москва не оккупировала и трети этой территории.

Также Фокус писал, что на Сумском направлении, в частности в районах Хотинской и Юнаковской громад, заметно снизилась активность российских войск. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко пояснил, что часть накопленных сил Россия перебрасывает на другие участки фронта, прежде всего на Юг, где пытается сосредоточить ресурсы для более масштабного наступления.