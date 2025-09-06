В Україні перебувають 700 тисяч військових ЗС РФ: розвідка вказала головну мету окупантів (відео)

Наразі на території України перебуває близько 700 тисяч російських військових, повідомив представник ГУР МОУ.

Переважна більшість угруповання ЗС РФ зосереджена у Донецькій області, що свідчить про пріоритет окупантів у війні проти України, розповів Новини.LIVE представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Розвідник пояснив, що у цифру 700 тисяч входять не лише військовослужбовці, а також сили підтримки, підрозділи Росгвардії та представники спецслужб.

Водночас Андрій Юсов зазначив, що в Україні представників північнокорейської армії поки що не зафіксовано. Кадрові вояки з КНДР, наголосив він, знаходяться на території Російської Федерації.

Нагадаємо, з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 000 військовослужбовців для участі у війні проти України. У підсумку, в боях під Курськом Пхеньян втратив шосту частину солдатів, але готує нове поповнення для допомоги Володимиру Путіну.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголошував, що українська армія не віддасть окупантам Донбас. За майже чотири роки протистояння Москва не окупувала й третини цієї території.

Також Фокус писав, що на Сумському напрямку, зокрема в районах Хотинської та Юнаківської громад, помітно знизилася активність російських військ. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що частину накопичених сил Росія перекидає на інші ділянки фронту, насамперед на Південь, де намагається зосередити ресурси для масштабнішого наступу.