В Пензе ГУР взорвало два газопровода на 2 млн баррелей в сутки, а власти РФ молчат, — источники

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию в Пензе и повредило два мощных газопровода российской компании "Транснефть". Местные жители слышали взрывы, а власти уверяли, что якобы происходят "учения".

В Пензе прогремели взрывы на единой системе магистральных газопроводов, сообщили источники Фокуса в ГУР. Взрывалось в Железнодорожном районе на двух трубах газопровода с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Источники рассказали, что инцидент в российском тылу произошел около 4 часов 8 сентября. В Пензе слышали четыре взрыва и возможные повреждения на двух трубах магистрального газопровода и, вероятно, на двух трубах газопровода местного значения.

"Выведены из строя еще два газопровода 8 сентября в результате серии взрывов в российском городе Пенза. Выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов", — рассказали в украинской разведке.

Между тем российские власти пытались скрыть инциденты, добавили в ГУР. Выяснилось, что в медиа Пензы появилась серия статей о том, что "Транснефть" якобы проводит "плановые учения вместе с местными службами". Людей просили не волноваться, поскольку громкие звуки, которые они слышали, являются якобы знаком тренировок.

"Оба пораженные газопроводы обеспечивали деятельность военных объектов рф, задействованных в полномасштабной агрессии РФ против Украины", — отметило ГУР,

В росСМИ действительно можно отыскать серию предупреждений об "учениях". В частности, 8 сентября около 7 часов российские журналисты опубликовали две статьи для сокрытия взрывов: первая — с названием "Внимание! Учения на пензенских объектах Транснефть Дружба", вторая — "В Железнодороном районе Пензы проводят учения на нефтегазовых объектах".

