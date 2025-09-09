Rheinmetall подпишет контракт на сотни миллионов для Украины: будет поставлять мобильные системы защиты Skyranger

Генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер подтвердил планы заключить масштабное соглашение с Украиной о поставках мобильных систем противовоздушной обороны Skyranger. Контракт планируют подписать во время международной выставки оборонной техники Defence and Security Equipment International (DSEI) в Лондоне.

Об этом гендиректор заявил в интервью немецкому изданию ZDF-Magazin WISO.

По словам Паппергера, сделка оценивается в "трехзначную сумму миллионов" евро. Поставки должны начаться уже в этом году и продлятся до конца 2025-го.

"Каждая из этих систем может охватывать зону четыре на четыре километра, обеспечивая полностью свободную от дронов зону. Это означает, что все дроны будут уничтожены", — подчеркнул он.

Что известно о Skyranger

Мобильные системы Skyranger компании Rheinmetall являются компактными установками противовоздушной обороны, которые можно интегрировать с танками Leopard или бронемашинами Boxer. Они предназначены для уничтожения малых воздушных целей, особенно беспилотников, на коротких и очень коротких расстояниях.

Skyranger оснащен револьверной пушкой KCE калибра 30×173 мм с боеприпасами воздушного взрыва AHEAD, что позволяет поражать воздушные цели максимально эффективно. Система может действовать автономно или в составе более широкой сети и поддерживает интеграцию ракет малой дальности и дополнительных сенсоров.

"Эти системы могут очень помочь Украине в нынешней ситуации", — подчеркнул Паппергер в комментарии ZDF.

Почему это важно для Украины

Украина активно укрепляет систему противовоздушной обороны в ответ на массовые атаки дронами и крылатыми ракетами. Уникальные возможности Skyranger могут стать дополнительной защитой от беспилотников, которые все чаще применяет Россия против украинских городов и военных объектов.

"Системы, в которых также заинтересован Бундесвер, могут быть очень полезными для Украины в нынешней ситуации", — подытожил Паппергер.

Как писал Фокус, Германия делает большую ставку на систему ПВО Skyranger. Это решение не случайно, поскольку война в Украине показала, что системы ближней ПВО снова становятся ключевым элементом обороны.

Фокус также писал, что аналитики Defense Express сообщили, что в Украине как никогда остро встал вопрос необходимости усиления противовоздушной обороны. Речь шла о перспективе передачи Украине зенитных танков Skyranger 35.