Rheinmetall підпише контракт на сотні мільйонів для України: постачатиме мобільні системи захисту Skyranger

Генеральний директор компанії Rheinmetall Армін Паппергер підтвердив плани укласти масштабну угоду з Україною щодо постачання мобільних систем протиповітряної оборони Skyranger. Контракт планують підписати під час міжнародної виставки оборонної техніки Defence and Security Equipment International (DSEI) у Лондоні.

Про це гендиректор заявив в інтерв’ю німецькому виданню ZDF-Magazin WISO.

За словами Паппергера, угода оцінюється у "тризначну суму мільйонів" євро. Поставки мають розпочатися вже цього року та триватимуть до кінця 2025-го.

"Кожна з цих систем може охоплювати зону чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повністю вільну від дронів зону. Це означає, що всі дрони будуть знищені", – наголосив він.

Що відомо про Skyranger

Мобільні системи Skyranger компанії Rheinmetall є компактними установками протиповітряної оборони, які можна інтегрувати з танками Leopard чи бронемашинами Boxer. Вони призначені для знищення малих повітряних цілей, особливо безпілотників, на коротких і дуже коротких відстанях.

Skyranger оснащений револьверною гарматою KCE калібру 30×173 мм з боєприпасами повітряного вибуху AHEAD, що дозволяє вражати повітряні цілі максимально ефективно. Система може діяти автономно або у складі ширшої мережі та підтримує інтеграцію ракет малої дальності й додаткових сенсорів.

"Ці системи можуть дуже допомогти Україні в нинішній ситуації", – підкреслив Паппергер у коментарі ZDF.

Чому це важливо для України

Україна активно зміцнює систему протиповітряної оборони у відповідь на масові атаки дронами та крилатими ракетами. Унікальні можливості Skyranger можуть стати додатковим захистом від безпілотників, що дедалі частіше застосовує Росія проти українських міст і військових об’єктів.

"Системи, в яких також зацікавлений Бундесвер, можуть бути дуже корисними для України в нинішній ситуації", – підсумував Паппергер.

