Союз Storm Shadow и ракеты "Пекло": ВСУ ударили по военному объекту РФ в Донецке (видео)

Украинские силы вечером 8 сентября нанесли удары по российской военной инфраструктуре во временно оккупированном Донецке. По словам военного эксперта Михаила Жирохова, для атаки использовались украинские реактивные беспилотники «Пекло» и британско-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP-EG.

Силы обороны Украины 8 сентября нанесли точный удар по промзоне бывшего завода "Топаз" в Донецке, где размещался командный пункт 41-й общевойсковой армии и другие объекты ВС РФ. Комментируя событие в эфире Radio NV Жирохов отметил, что украинские военные не использовали в этой атаке новейшую ракету FP-5 "Фламинго".

Михаил Жирохов о об ударе по территории завода "Топаз" в Донецке 8 сентябя (смотреть с 03:16)

"Я ознакомился с фото и видео, снятых по горячим следам, и могу сказать, что речь не идет о "Фламинго". Речь идет о другой нашей разработке. Это "Пекло" — реактивный дрон-миниракета. И речь идет о Storm Shadow. Вот именно эти два средства использовались для ударов по промке", — сказал Жирохов.

По его данным, удары пришлись по промышленным зонам металлургического завода и завода "Топаз", где с советских времен сохранились мощные бомбоубежища. Эксперт предположил, что россияне использовали их для размещения командных пунктов и военной инфраструктуры.

Именно по этим целям было выпущено не менее шести миниракет "Пекло", а также несколько крылатых ракет Storm Shadow, обладающих мощной боевой частью, добавил эксперт.

Ракеты Украины атаковали Донецк

Напомним, OSINT-наблюдатели зафиксировали прилеты в Донецке не только по заводу "Топаз", но и в других местах. В частости, в местных пабликах писали о возможном ударе по командных пунктах оккупантов: 20-й гвардейской мотострелковой дивизии и 41-й общевойсковой Краснознаменной армии. Судя по обломкам, в атаке на Донецк и прилегающим территориям участвовали ракеты "Пекло". Ориентировочное расстояние от линии боев до "Топаза" — около 60 км.

8 сентября на территории воинской части “Росгвардии” произошел мощный взрыв. Данное подразделение участвовало в оккупации Киевской области весной 2022 года и, по данным открытых источников, понесло потери в боях под Бучей и Ирпенем.