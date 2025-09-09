Союз Storm Shadow і ракети "Пекло": ЗСУ вдарили по військовому об'єкту РФ у Донецьку (відео)
Українські сили ввечері 8 вересня завдали ударів по російській військовій інфраструктурі в тимчасово окупованому Донецьку. За словами військового експерта Михайла Жирохова, для атаки використовували українські реактивні безпілотники "Пекло" і британсько-французькі крилаті ракети Storm Shadow/SCALP-EG.
Сили оборони України 8 вересня завдали точного удару по промзоні колишнього заводу "Топаз" у Донецьку, де розміщувався командний пункт 41-ї загальновійськової армії та інші об'єкти ЗС РФ. Коментуючи подію в ефірі Radio NV Жирохов зазначив, що українські військові не використовували в цій атаці новітню ракету FP-5 "Фламінго".
"Я ознайомився з фото і відео, знятих по гарячих слідах, і можу сказати, що мова не йде про "Фламінго". Йдеться про іншу нашу розробку. Це "Пекло" — реактивний дрон-мініракета. І йдеться про Storm Shadow. Ось саме ці два засоби використовувалися для ударів по промці", — сказав Жирохов.
За його даними, удари припали на промислові зони металургійного заводу і заводу "Топаз", де з радянських часів збереглися потужні бомбосховища. Експерт припустив, що росіяни використовували їх для розміщення командних пунктів і військової інфраструктури.
Саме по цих цілях було випущено щонайменше шість мініракет "Пекло", а також кілька крилатих ракет Storm Shadow, що мають потужну бойову частину, додав експерт.
Ракети України атакували Донецьк
Нагадаємо, OSINT-спостерігачі зафіксували прильоти в Донецьку не тільки по заводу "Топаз", а й в інших місцях. Зокрема, у місцевих пабліках писали про можливий удар по командних пунктах окупантів: 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії та 41-ї загальновійськової Червонопрапорної армії. Судячи з уламків, в атаці на Донецьк і прилеглі території брали участь ракети "Пекло". Орієнтовна відстань від лінії боїв до "Топаза" — близько 60 км.
8 вересня на території військової частини "Росгвардії" стався потужний вибух. Цей підрозділ брав участь в окупації Київської області навесні 2022 року і, за даними відкритих джерел, зазнав втрат у боях під Бучею та Ірпенем.