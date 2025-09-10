"В Украине культ FPV": командир "Ахмата" признал, что ВСУ опередили россиян по дронам (видео)

Один из командиров подразделения "Ахмат" Бекхан Юнусов, известный по позывному "Аид", публично признал, что Вооруженные силы Украины опередили российскую армию по количеству беспилотников. Эффективность применения дронов тоже превышает средства РФ.

По словам военного РФ из Чечни, признание которого опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, даже в направлении использования оптоволоконных систем инициатива перешла к Украине, несмотря на то, что это решение изначально применяли российские военные.

"В Украине культ FPV-дронов, их собирают даже дети, и это работает. У нас нет никакого преимущества в дронах-камикадзе, в том числе оптоволоконных. А гексакоптеров у нас просто нет", — сказал Бекхан Юнусов.

Он подчеркнул, что главная ошибка российских военных — недооценивать украинскую армию.

"Противника можно переоценивать, но нельзя недооценивать. Это огромная ошибка, когда мы уже решили, что победили и имеем преимущество во всем", — отметил он.

Командир признал, что украинские беспилотники стали массовым и очень опасным инструментом на фронте.

"Хотя мы и были первыми, кто начал их применять и разрабатывать, противник очень быстро нас догнал и даже перегнал по количеству. Действительно, количество сумасшедшее. Для примера — только по одной моей позиции ударили 87 дронов", — рассказал Юнусов.

Таким образом, по словам командира "Ахмата", Украина не только опередила Россию в развитии беспилотных технологий, но и превратила дроны в стратегическое преимущество на поле боя.

