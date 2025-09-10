"В Україні культ FPV": командир "Ахмата" визнав, що ЗСУ випередили росіян по дронах (відео)

Один із командирів підрозділу "Ахмат" Бекхан Юнусов, відомий за позивним "Аїд", публічно визнав, що Збройні сили України випередили російську армію за кількістю безпілотників. Ефективність застосування дронів теж перевищує засоби РФ.

За словами військового РФ із Чечні, зізнання якого опублікував головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, навіть у напрямку використання оптоволоконних систем ініціатива перейшла до України, попри те, що це рішення спочатку застосовували російські військові.

"В Україні культ FPV-дронів, їх збирають навіть діти, і це працює. У нас немає жодної переваги в дронах-камікадзе, зокрема оптоволоконних. А гексакоптерів у нас просто немає", – сказав Бекхан Юнусов.

Він наголосив, що головна помилка російських військових — недооцінювати українську армію.

"Противника можна переоцінювати, але не можна недооцінювати. Це величезна помилка, коли ми вже вирішили, що перемогли і маємо перевагу у всьому", – зазначив він.

Командир визнав, що українські безпілотники стали масовим та дуже небезпечним інструментом на фронті.

"Хоч ми й були першими, хто почав їх застосовувати та розробляти, противник дуже швидко нас наздогнав і навіть перегнав за кількістю. Справді, кількість божевільна. Для прикладу — лише по одній моїй позиції вдарили 87 дронів", – розповів Юнусов.

Таким чином, за словами командира "Ахмата", Україна не тільки випередила Росію у розвитку безпілотних технологій, а й перетворила дрони на стратегічну перевагу на полі бою.

