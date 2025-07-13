NYT зняли репортаж з бійцями "Ахмату" в Курській області: в МЗС України відреагували (фото)

Фоторепортерка The New York Times Нанна Гайтманн провела шість днів у прифронтових районах Курської області Росії, де її супроводжували бійці ворожого підрозділу "Ахмат" з Чечні.

Related video

Репортаж вийшов під заголовком: "Минулого року Україна перетворила куточок Росії на поле бою. Тепер це місце спустошення та смерті". В ньому Гайтманн ділиться своїми враженнями від відвідин Курської області, а також спілкується з місцевими жителями та російськими військовими.

Нанна Гайтманн зробила репортаж з бійцями "Ахмату" Фото: Скріншот

Журналістка розповіла, що відвідала цей район у березні, коли "поля були всіяні тушами корів та свиней, а також трупами мирних жителів та солдатів". Вона також вказала на те, що на полеглих військових була переважно російська форма.

У статті йдеться про те, що через бойові дії цивільні жителі Курської області пережили зиму з обмеженим доступом до опалення та ліків, а також бомбардування, зокрема з боку ЗС РФ.

Вулиця села Черкаське Порічне в Курській області Фото: NYT

Репортерка зазначила, що люди, з якими вона спілкувалася, загалом згадували про хороше ставлення з боку ЗСУ. Українські військові надавали мирним жителям медичну та іншу допомогу. Одна жінка з Суджі також згадала, що українці прибули з привітанням: "Доброго дня, слов’яни. Ми не шкодимо мирному населенню".

Важливо

"Я й подумати не міг": репортер CNN розповів про побачене на фронті в Україні

"Вони нас не чіпали. Ні росіяни, ні українці — вони воювали один з одним", — додала інша жителька регіону.

Окрім того, Гайтманн поспілкувалась з бійцами "Ахмату", які розповіли їй деталі свого прориву під Суджею через газову трубу. До прикладу, командир "Ахмату" генерал-лейтенант Апті Алаудинов заявив, що у тих бійців, які там були, було сильне отруєння. Один з його солдатів помер там, а інші "пройшли тривале лікування".

Російські солдати в селі Черкаське Порічне Фото: NYT

Реакція на репортаж NYT з бійцями "Ахмату"

Першим на публікацію американського видання відреагував колишній репортер Пентагону, український журналіст Остап Яриш на своїй сторінці в X.

"Я навіть не знаю, з чого почати. Ахмат сумнозвісний своїми воєнними злочинами, включаючи тортури, страти мирних жителів, мародерство та участь у фільтраційних операціях. Крім того, Кремль активно використовував їх як інструменти пропаганди. Що це?" — написав Яриш.

Репортаж NYT з Курської області: як відреагували в МЗС України

Роботу Гайтманн прокоментував речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в соціальній мережі X, розкритикувавши американське видання за співпрацю з російськими воєнними злочинцями.

"Це не баланс і не "інша сторона історії". Це просто дозволити російській пропаганді ввести аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції рівня Дюранті повертаються в NYT", — написав Тихий.

Нагадаємо, раніше Георгій Тихий закликав американський телеканал Fox News провести розслідування щодо епізоду, коли під час прямої трансляції транслювали російського патріарха Кирила, а українську столицю титрували "російським" містом.

Фокус також писав про те, що Україна звинуватила соціальну мережу X (Twitter) у спробі приховати докази воєнних злочинів Росії. Приводом стало обмеження доступу до фото- і відеоконтенту, що фіксує наслідки атак на цивільне населення.