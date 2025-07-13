NYT сняли репортаж с бойцами "Ахмата" в Курской области: в МИД Украины отреагировали (фото)

Фоторепортер The New York Times Нанна Хайтманн провела шесть дней в прифронтовых районах Курской области России, где ее сопровождали бойцы вражеского подразделения "Ахмат" из Чечни.

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Репортаж вышел под заголовком: "В прошлом году Украина превратила уголок России в поле боя. Теперь это место опустошения и смерти". В нем Гайтманн делится своими впечатлениями от посещения Курской области, а также общается с местными жителями и российскими военными.

Нанна Хайтманн сделала репортаж с бойцами "Ахмата" Фото: Скриншот

Журналистка рассказала, что посетила этот район в марте, когда "поля были усеяны тушами коров и свиней, а также трупами мирных жителей и солдат". Она также указала на то, что на павших военных была преимущественно российская форма.

В статье говорится о том, что из-за боевых действий гражданские жители Курской области пережили зиму с ограниченным доступом к отоплению и лекарствам, а также бомбардировки, в том числе со стороны ВС РФ.

Улица села Черкасское Поречное в Курской области Фото: NYT

Репортер отметила, что люди, с которыми она общалась, в целом вспоминали о хорошем отношении со стороны ВСУ. Украинские военные оказывали мирным жителям медицинскую и другую помощь. Одна женщина из Суджи также вспомнила, что украинцы прибыли с приветствием: "Здравствуйте, славяне. Мы не вредим мирному населению".

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"Они нас не трогали. Ни русские, ни украинцы — они воевали друг с другом", — добавила другая жительница региона.

Кроме того, Хайтманн пообщалась с бойцами "Ахмата", которые рассказали ей детали своего прорыва под Суджей через газовую трубу. К примеру, командир "Ахмата" генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что у тех бойцов, которые там были, было сильное отравление. Один из его солдат умер там, а другие "прошли длительное лечение".

Российские солдаты в селе Черкасское Поречное Фото: NYT

Реакция на репортаж NYT с бойцами "Ахмата"

Первым на публикацию американского издания отреагировал бывший репортер Пентагона, украинский журналист Остап Ярыш на своей странице в X.

"Я даже не знаю, с чего начать. Ахмат печально известен своими военными преступлениями, включая пытки, казни мирных жителей, мародерство и участие в фильтрационных операциях. Кроме того, Кремль активно использовал их как инструменты пропаганды. Что это?" — написал Ярыш.

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Работу Хайтманн прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в социальной сети X, раскритиковав американское издание за сотрудничество с российскими военными преступниками.

"Это не баланс и не "другая сторона истории". Это просто позволить российской пропаганде ввести аудиторию в заблуждение. Печально видеть, как манипуляции уровня Дюранти возвращаются в NYT", — написал Тихий.

Напомним, ранее Георгий Тихий призвал американский телеканал Fox News провести расследование относительно эпизода, когда во время прямой трансляции транслировали российского патриарха Кирилла, а украинскую столицу титровали "российским" городом.

Фокус также писал о том, что Украина обвинила социальную сеть X (Twitter) в попытке скрыть доказательства военных преступлений России. Поводом стало ограничение доступа к фото- и видеоконтенту, фиксирующему последствия атак на гражданское население.