"Акула-призрак": Австралия показала подводный дрон, который будет противостоять армии Китая

Ударные беспилотные подлодки, получившие название Ghost Shark, будут стоить Австралии более миллиарда долларов, и первые из них будут готовы уже в начале 2026 года.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил журналистам 10 сентября, что Ghost Shark (или XL-AUV)дополнит надводный флот и подводные лодки ВМС Австралии, обеспечив "более эффективный и более смертоносный флот", пишет The Sun.

На парк автономных подводных аппаратов "Акула-призрак", разработанных вооруженными силами Австралии и американским стартапом Anduril Industries потратят 1,1 миллиард долларов США. Использовать подводные дроны будут для наблюдения и нанесения ударов.

Подводный австралийский дрон "Акула-призрак" Фото: Defence Express

Новое необычное беспилотное оружие Австралии может быть развернуто с военных кораблей или спущено на воду вдали от побережья, что позволяет выполнять дальние и длительные миссии без всплытия на поверхность.

Правительство не раскрыло точное количество подводных дронов, но заявило, что, скорее всего, речь идет о "десятках".

"Австралия занимает лидирующие позиции в мире по уровню автономных подводных военных возможностей, и Ghost Shark способен осуществлять разведку, наблюдение, рекогносцировку и наносить удары", - сообщил министр обороны Австралии Ричард Марлес, отметив, что это самые технологичные подводные беспилотники в мире.

Протяженность береговой линии Австралии составляет 21 000 миль, при этом 50 процентов населения Австралии проживает в пределах четырех миль от побережья, а военно-морской флот составляет значительную часть обороны страны.

Правительство объявило о пятилетнем контракте с Anduril Australia на создание, обслуживание и разработку сверхбольших беспилотных летательных аппаратов.

Колоссальные инвестиции были сделаны после того, как австралийцы подписали отдельное соглашение "AUKUS" с Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, а также на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем в Тихоокеанском регионе.

Подводный австралийский дрон "Акула-призрак" Фото: Defence Express

Соглашение позволит Великобритании и США расширить возможности Австралии в области материально-технического обеспечения подводных лодок и атомного оборудования.

Сделка стоимостью до 368 миллиардов долларов в течение 30 лет будет иметь решающее значение для получения Австралией возможности строить атомные подводные лодки с 2030-х годов.

"Акулы-призраки" появятся во флоте Австралии после того, как в августе страна провела модернизацию военных кораблей класса "Могами".

Гигантские монстры производства Mitsubishi впервые поступят в эксплуатацию к 2030 году.

Министр оборонной промышленности Пэт Конрой заявил: "Мы делаем еще один шаг к созданию гораздо более крупного и более смертоносного флота".

Министр заявил, что эти грозные военные корабли способны запускать до 128 ракет, предоставляя Австралии "современное оружие и боевые системы, необходимые для победы во все более сложной обстановке".

В условиях, когда отношения с Китаем приближаются к точке кипения, "Австралия сталкивается с самой сложной, а в некотором смысле и самой угрожающей стратегической ситуацией, которая у нас была со времен окончания Второй мировой войны", — заявил Марлес.

Напомним, напряженность в Тихоокеанском регионе только растет. И Австралия показала "Акул-призраков" после того, как Китай показал на параде в Пекине свои новейшие подводные беспилотники.

Фокус подробно писал о параде в Пекине, на котором, среди прочих, присутствовали северокорейский диктатор Ким Чен Ын и российский президент Путин.