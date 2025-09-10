"Акула-привид": Австралія показала підводний дрон, який протистоятиме армії Китаю

Ударні безпілотні підводні човни, що отримали назву Ghost Shark, коштуватимуть Австралії понад мільярд доларів, і перші з них будуть готові вже на початку 2026 року.

Міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив журналістам 10 вересня, що Ghost Shark (або XL-AUV) доповнить надводний флот і підводні човни ВМС Австралії, забезпечивши "більш ефективний і більш смертоносний флот", пише The Sun.

На парк автономних підводних апаратів "Акула-привид", розроблених збройними силами Австралії та американським стартапом Anduril Industries витратять 1,1 мільярд доларів США. Використовувати підводні дрони будуть для спостереження і нанесення ударів.

Підводний австралійський дрон "Акула-привид" Фото: Defence Express

Нову незвичайну безпілотну зброю Австралії можна розгорнути з військових кораблів або спустити на воду далеко від узбережжя, що дає змогу виконувати далекі та тривалі місії без спливання на поверхню.

Уряд не розкрив точної кількості підводних дронів, але заявив, що, найімовірніше, йдеться про "десятки".

"Австралія посідає провідні позиції у світі за рівнем автономних підводних військових можливостей, і Ghost Shark здатний здійснювати розвідку, спостереження, рекогносцировку і завдавати ударів", — повідомив міністр оборони Австралії Річард Марлес, зазначивши, що це найтехнологічніші підводні безпілотники у світі.

Протяжність берегової лінії Австралії становить 21 000 миль, при цьому 50 відсотків населення Австралії проживає в межах чотирьох миль від узбережжя, а військово-морський флот становить значну частину оборони країни.

Уряд оголосив про п'ятирічний контракт з Anduril Australia на створення, обслуговування та розробку надвеликих безпілотних літальних апаратів.

Колосальні інвестиції були зроблені після того, як австралійці підписали окрему угоду "AUKUS" зі Сполученим Королівством і Сполученими Штатами, а також на тлі зростання напруженості у відносинах з Китаєм у Тихоокеанському регіоні.

Підводний австралійський дрон "Акула-привид" Фото: Defence Express

Угода дасть змогу Великій Британії та США розширити можливості Австралії в галузі матеріально-технічного забезпечення підводних човнів і атомного обладнання.

Угода вартістю до 368 мільярдів доларів протягом 30 років матиме вирішальне значення для отримання Австралією можливості будувати атомні підводні човни з 2030-х років.

"Акули-привиди" з'являться у флоті Австралії після того, як у серпні країна провела модернізацію військових кораблів класу "Могамі".

Гігантські монстри виробництва Mitsubishi вперше надійдуть в експлуатацію до 2030 року.

Міністр оборонної промисловості Пет Конрой заявив: "Ми робимо ще один крок до створення набагато більшого і більш смертоносного флоту".

Міністр заявив, що ці грізні військові кораблі здатні запускати до 128 ракет, надаючи Австралії "сучасну зброю і бойові системи, необхідні для перемоги у дедалі складнішій обстановці".

В умовах, коли відносини з Китаєм наближаються до точки кипіння, "Австралія стикається з найскладнішою, а в певному сенсі й найзагрозливішою стратегічною ситуацією, яка у нас була з часів закінчення Другої світової війни", — заявив Марлес.

Нагадаємо, напруженість у Тихоокеанському регіоні тільки зростає. І Австралія показала "Акул-привидів" після того, як Китай показав на параді в Пекіні свої новітні підводні безпілотники.

Фокус докладно писав про парад у Пекіні, на якому, серед інших, були присутні північнокорейський диктатор Кім Чен Ин і російський президент Путін.