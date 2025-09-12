"Покрыть все наши потери": Шмыгаль рассказал о тенденции в мобилизации украинцев (видео)

В течение последнего года мобилизация в Украине имеет все признаки стабильности и даже позволяет сформировать определенный резерв военнослужащих.

Но и российская мобилизация пока справляется с теми вызовами, которые стоят перед армией государства-оккупанта, рассказал в интервью Sky News министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Уровень мобилизации в Украине за последние 12 месяцев является абсолютно стабильным с тенденцией к росту, и мы мобилизуем необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы", — сказал Шмыгаль.

В то же время он подчеркнул, что уровень мобилизации в России также покрывает их потери, несмотря на то, что эти потери в пять раз больше, чем с украинской стороны.

По словам Шмыгаля, Москва не испытывает никаких проблем с потерей около миллиона солдат с начала российско-украинской войны.

"Половина из них погибла. Поэтому они продолжают просто сжигать своих людей в огне войны, не считая потерь. Поэтому это вызов и это проблема", — подчеркнул Шмыгаль.

