"Покрити всі наші втрати": Шмигаль розповів про тенденцію в мобілізації українців (відео)

Протягом останнього року мобілізація в Україні має усі ознаки стабільності та навіть дозволяє сформувати певний резерв військовослужбовців.

Але й російська мобілізація наразі справляється з тими викликами, які постають перед армією держави-окупанта, розповів в інтерв'ю Sky News міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним з тенденцією до зростання, і ми мобілізуємо необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", — сказав Шмигаль.

Інтерв'ю Дениса Шмигаля

Водночас він підкреслив, що рівень мобілізації в Росії також покриває їхні втрати попри те, що ці втрати у п'ять разів більші, ніж з українського боку.

За словами Шмигаля, Москва не відчуває жодних проблем із втратою близько мільйона солдатів з початку російсько-української війни.

"Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи втрат. Тож це виклик і це проблема", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, 7 вересня Кирило Буданов заявив, що РФ може оголосити нову мобілізацію і готує удар по Європі.

Фокус також писав про те, що у разі досягнення припинення вогню мобілізація в Україні не закінчиться одразу.