"Разбомбят до каменного века": способен ли ЕС уничтожить военную мощь РФ, — аналитик

Запад располагает достаточными военными, технологическими и финансовыми ресурсами, чтобы уничтожить военную мощь России, однако для этого необходимо хотя бы символическое присутствие западных военных в Украине.

Бывший глава военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европейского парламента Пекка Товери в интервью изданию "Телеграф" заявил, что главным гарантом безопасности должна оставаться боеспособная украинская армия, но ее потенциал нужно поддерживать и развивать.

"Надо поддержать ВСУ, компенсировать потери, предоставить новые западные системы вооружения, усовершенствовать то, что вы и так делаете лучше. И это лучшая гарантия, подкрепленная определенным количеством западных сил, но прежде всего западной авиацией", — отметил Товери.

Аналитик считает, что разговоры о необходимости развертывания 300 тысяч иностранных военных в Украине излишни, поскольку Европа, прежде всего, полагается на боевую авиацию.

"Зачем это? У нас втрое больше современных истребителей, чем у РФ. Западные воздушные силы могут очистить небо Украины от России и затем отбомбить ее до каменного века, если нужно — вот это настоящая угроза", — подчеркнул Товери.

По словам аналитика, союз нужно определенное количество "сапог на земле" для того, чтобы в Кремле понимали — если российские войска откроют огонь по западным солдатам, они получат ответ. Однако главным фактором все же остается военная авиация.

Важно

Ключевым фактором успеха, добавил Товери, является наличие возможностей C4ISR – командования, управления, разведки, связи и наведения. Эти функции сосредоточены у США, поэтому именно Вашингтон должен играть ведущую роль в предоставлении авиационной поддержки.

"У нас больше солдат, чем у России. У нас больше танков, больше самолетов, наши флоты гораздо многочисленнее. Но объединенные возможности — такие как C4ISR: (Command, Control, Communications, Computers — ред) командование, управление, разведка; дальнобойные возможности, средства наведения, стратегические авиаперевозки, стратегическая дозаправка в воздухе — все это в руках американцев", — пояснил аналитик.

Именно возможности C4ISR необходимы для использования европейских самолетов. И хорошим знаком в этом плане является то, что президент США Дональд Трамп согласился оказать воздушную поддержку в рамках гарантий безопасности.

Стоит отметить, что согласно официальным данным, приведенным ресурсом European Security & Defence, на 2024 год, европейские страны — члены НАТО располагают приблизительно 1 500–1 700 боевыми самолетами. Эти цифры включают истребители, штурмовики, бомбардировщики и самолеты многоцелевого назначения. В их числе Eurofighter Typhoon, Rafale всех модификаций, F-16 всех модификаций, Panavia Tornado, Dassault Mirage 2000 F-35 модификация А/B, и другие.

В своих рассуждениях Товери не затронул аспект наличия у России ядерного оружия и новой ядерной доктрины РФ, принятой в ноябре 2024 года. Напомним, что по информации Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), по состоянию на 2024 год Россия обладает первым в мире арсеналом ядерного оружия. По оценкам, число боеголовок достигает 5 580.