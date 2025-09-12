"Развевается украинский флаг": ВСУ освободили от оккупантов село на Днепропетровщине (видео)

Батальон "Шквал" полка "Скала" провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей и освободил от россиян село Филия.

"В результате село Филия освобождено от российских оккупантов. Там снова развевается украинский флаг", — говорится в заметке полка.

Отмечается, что российская диверсионная группа получила задание осуществить "пиар-акцию" — вывесить российский флаг на одном из зданий в селе.

"Бойцам "Скалы" поставили задачу уничтожить диверсионную группу и вернуть в поселок украинский флаг", — говорится в рассказе бойцов.

Две группы украинских штурмовиков зашли в село и провели зачистку населенного пункта, используя стрелковое оружие и гранаты. После этого в Филию зашли подразделения закрепления смежных частей для дальнейшего удержания позиций.

Бойцы рассказали, что основные столкновения с противником происходили преимущественно в зеленых насаждениях, а не в зданиях. Российские диверсанты постоянно пытались уничтожить украинских штурмовиков с помощью дронов, но удалось ранить только одного бойца.

Во время возвращения с боевого задания одна из штурмовых групп снова вступила в бой с противником, уничтожив одного оккупанта.

Напомним, 2 сентября бойцы "Скалы" освободили село Удачное в Донецкой области, уничтожив все опорные пункты РФ.

Фокус также писал о том, что Силы обороны во время боев на Донбассе освободили от российских захватчиков поселок Новоэкономическое.