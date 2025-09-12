"Майорить український прапор": ЗСУ звільнили від окупантів село на Дніпропетровщині (відео)

Батальйон "Шквал" полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адміністративному кордоні Дніпропетровської та Донецької областей та звільнив від росіян село Філія.

"У результаті село Філія звільнено від російських окупантів. Там знову майорить український прапор", — йдеться у дописі полку.

Зазначається, що російська диверсійна група отримала завдання здійснити "піар-акцію" — вивісити російський прапор на одній із будівель у селі.

"Бійцям "Скелі" поставили задачу знищити диверсійну групу і повернути у селище український прапор", — йдеться у розповіді бійців.

ЗСУ звільнили село Філія у Дніпропетровській області

Дві групи українських штурмовиків зайшли до села та провели зачистку населеного пункту, використовуючи стрілецьку зброю та гранати. Після цього до Філії зайшли підрозділи закріплення суміжних частин для подальшого утримання позицій.

Бійці розповіли, що основні зіткнення з противником відбувалися переважно в зелених насадженнях, а не в будівлях. Російські диверсанти постійно намагалися знищити українських штурмовиків за допомогою дронів, але вдалося поранити лише одного бійця.

Під час повернення з бойового завдання одна зі штурмових груп знову вступила в бій із противником, знищивши одного окупанта.

Нагадаємо, 2 вересня бійці "Скелі" звільнили село Удачне на Донеччині, знищивши усі опорні пункти РФ.

Фокус також писав про те, що Сили оборони під час боїв на Донбасі звільнили від російських загарбників селище Новоекономічне.