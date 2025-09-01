Здійняли прапор України: ЗСУ звільнили селище в Донецькій області від окупантів

Сили оборони України під час боїв на Донбасі звільнили від російських загарбників селище Новоекономічне. Штурмові групи полку "Скеля" зачищали кожну вулицю від ворога крок за кроком протягом двох тижнів.

Відео встановлення українського прапора в селищі Новоекономічне Донецької області опубліковане ввечері 1 вересня в Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України.

"Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка", — розповіла пресслужба Генштабу.

В центрі Новоекономічного 31 серпня було здійнято український прапор бійцями 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Зазначимо, на мапі аналітичного проєкту DeepState станом на 31 серпня селище Новоекономічне на схід від Мирнограда перебуває в "сірій" зоні.

Новоекономічне на мапі DeepState станом на 31 серпня лишається в "сірій" зоні

Бої на Донбасі: що відомо

Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 29 серпня повідомляв, що під Покровськом загострюється ситуація через масований натиск ворожої піхоти та постійні атаки FPV-дронів і артилерії. За словами військового, ЗСУ були вимушені відступити з позицій в Леонтовичах і ризикують втратити контроль над Трояндою.

1 вересня "Мучной" розповідав, що росіяни відтіснили ЗСУ з Русиного Яру та намагаються просуватися в бік Дружківки.

Президент України Володимир Зеленський 29 серпня розкритикував ідею створення "буфера" для росіян як умову припинення вогню та зазначив, що окупанти готуються до наступу на Покровському напрямку і накопичили у Запорізькій області "достатньо велике угруповання".