Подняли флаг Украины: ВСУ освободили поселок в Донецкой области от оккупантов

Силы обороны Украины во время боев на Донбассе освободили от российских захватчиков поселок Новоэкономическое. Штурмовые группы полка "Скала" зачищали каждую улицу от врага шаг за шагом в течение двух недель.

Related video

Видео установления украинского флага в поселке Новоэкономическое Донецкой области опубликовано вечером 1 сентября в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Ночью заведение групп, выявление противника, скоординированный штурм и зачистка", — рассказала пресс-служба Генштаба.

В центре Новоэкономического 31 августа был поднят украинский флаг бойцами 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Отметим, на карте аналитического проекта DeepState по состоянию на 31 августа поселок Новоэкономическое к востоку от Мирнограда находится в "серой" зоне.

Новоэкономическое на карте DeepState по состоянию на 31 августа остается в "серой" зоне

Бои на Донбассе: что известно

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 29 августа сообщал, что под Покровском обостряется ситуация из-за массированного натиска вражеской пехоты и постоянных атак FPV-дронов и артиллерии. По словам военного, ВСУ были вынуждены отступить с позиций в Леонтовичах и рискуют потерять контроль над Розой.

1 сентября "Мучной" рассказывал, что россияне оттеснили ВСУ из Русиного Яра и пытаются продвигаться в сторону Дружковки.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 августа раскритиковал идею создания "буфера" для россиян как условие прекращения огня и отметил, что оккупанты готовятся к наступлению на Покровском направлении и накопили в Запорожской области "достаточно большую группировку".