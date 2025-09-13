От режиссера до командира: Олег Сенцов возглавил батальон на фронте

Украинский режиссер и сценарист Олег Сенцов, который в 2014-2019 годах был политическим узником Кремля, с начала полномасштабного вторжения России защищает Украину на фронте и теперь возглавляет батальон. Во время ежегодной конференции YES он оценил текущее состояние войны и отметил необходимость конкретных действий для ее завершения.

Related video

По информации агентства "Интерфакс-Украина", Сенцов выступал на конференции, организованной Фондом Пинчука в Киеве 12-13 сентября. Он сообщил, что война еще надолго останется частью жизни Украины, и призвал меньше говорить о ее завершении, а больше сосредоточиться на конкретных действиях на фронте.

В начале полномасштабного вторжения Сенцов присоединился к обороне Киева в составе территориальной обороны, а летом 2023 года получил офицерское звание и возглавил штурмовую роту 47-й бригады. В боях он неоднократно получал ранения.

По его словам, с 2022 года война значительно изменилась: современные боевые действия ведутся маленькими группами, пехота прячется в окопах и избегать прямых контактов с противником стало жизненно необходимо. Сенцов отметил, что максимальная концентрация на поражении врага может остановить его продвижение, и фронт "станет непроходимым" для российских сил.

В то же время он подчеркнул важность политического и экономического давления на Россию. По его убеждению, настоящее завершение войны наступит тогда, когда в Кремле признают ошибку, вернут украинские территории и открыто признают свою вину.

"Второй этап окончания войны — это не когда встанет фронт, а когда в России сменится политический режим. Когда Россия признает эту войну ошибкой, когда Россия будет готова отдать нашу территорию, сказать, что мы были неправы, извините, будем каяться всю свою жизнь. Это будет для меня победа. Я верю, что этот день наступит", — заявил Сенцов.

Что известно об Олеге Сенцове

Напомним, что Олег Сенцов родился в 1976 году в Симферополе и учился в Киевском национальном экономическом университете. Его первый полнометражный фильм "Гамер" вышел в 2012 году и получил награду кинокритиков на фестивале "Дух огня", а лента "Носорог" была отмечена премией в Одессе в 2013 году.

Во время Революции Достоинства Сенцов активно участвовал в протестах, а после оккупации Крыма помогал украинским военным и организовывал митинги за единство страны. В марте 2014 года его задержали российские силовики, обвинив в терроризме, и пытали на допросах. Правозащитные организации и культурное сообщество призывали к его освобождению, а в 2015 году "Мемориал" признал его политзаключенным. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Во время заключения он объявлял голодовку, похудел на 20 кг, и вернулся в Украину только в сентябре 2019 года после обмена.

После начала полномасштабной войны Сенцов вступил в ТрО Киева, а впоследствии — в 47-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ "Магура", получил позывной "Грунт" и стал командиром роты. Он участвовал в боях на Херсонщине, Запорожье, в Бахмуте, Авдеевке и Часовом Яру, получил ранения и контузию, а в 2023 году ему присвоили звание лейтенанта. Сейчас Олег Сенцов продолжает службу на фронте.

Также Фокус писал, что после освобождения из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов быстро переквалифицировался в военного и с 2022 года защищает Родину. В составе 47-й отдельной механизированной бригады он участвовал в боях на Херсонщине и в Запорожской области. Голосование за Сенцова в номинации "Украинец года" продлится до 23 декабря.

Также стоит отметить, что 13 июля Олег Сенцов отпраздновал 49-й день рождения. По случаю юбилея он отправился на отдых в Карпаты вместе с семьей.