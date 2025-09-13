Від режисера до командира: Олег Сенцов очолив батальйон на фронті

Український режисер та сценарист Олег Сенцов, який у 2014–2019 роках був політичним в’язнем Кремля, від початку повномасштабного вторгнення Росії захищає Україну на фронті та тепер очолює батальйон. Під час щорічної конференції YES він оцінив поточний стан війни та наголосив на необхідності конкретних дій для її завершення.

За інформацією агенції "Інтерфакс-Україна", Сенцов виступав на конференції, організованій Фондом Пінчука у Києві 12–13 вересня. Він повідомив, що війна ще надовго залишиться частиною життя України, і закликав менше говорити про її завершення, а більше зосередитися на конкретних діях на фронті.

На початку повномасштабного вторгнення Сенцов долучився до оборони Києва у складі територіальної оборони, а влітку 2023 року отримав офіцерське звання та очолив штурмову роту 47-ї бригади. У боях він неодноразово отримував поранення.

За його словами, з 2022 року війна значно змінилася: сучасні бойові дії ведуться маленькими групами, піхота ховається в окопах і уникати прямих контактів з противником стало життєво необхідно. Сенцов зазначив, що максимальна концентрація на ураженні ворога може зупинити його просування, і фронт "стане непрохідним" для російських сил.

Водночас він підкреслив важливість політичного та економічного тиску на Росію. На його переконання, справжнє завершення війни настане тоді, коли в Кремлі визнають помилку, повернуть українські території та відкрито визнають свою провину.

"Другий етап закінчення війни – це не коли встане фронт, а коли в Росії зміниться політичний режим. Коли Росія визнає цю війну помилкою, коли Росія буде готова віддати нашу територію, сказати, що ми були неправі, вибачайте, будемо каятися все своє життя. Оце буде для мене перемога. Я вірю, що цей день настане", – заявив Сенцов.

Що відомо про Олега Сенцова

Нагадаємо, що Олег Сенцов народився 1976 року в Сімферополі та навчався в Київському національному економічному університеті. Його перший повнометражний фільм "Гамер" вийшов 2012 року та отримав нагороду кінокритиків на фестивалі "Дух вогню", а стрічка "Носоріг" була відзначена премією в Одесі у 2013 році.

Під час Революції Гідності Сенцов активно брав участь у протестах, а після окупації Криму допомагав українським військовим та організовував мітинги за єдність країни. У березні 2014 року його затримали російські силовики, звинувативши у тероризмі, і катували на допитах. Правозахисні організації та культурна спільнота закликали до його звільнення, а у 2015 році "Меморіал" визнав його політв'язнем. Російський суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Під час ув’язнення він оголошував голодування, схуд на 20 кг, і повернувся в Україну лише у вересні 2019 року після обміну.

Після початку повномасштабної війни Сенцов вступив до ТрО Києва, а згодом — до 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Магура", отримав позивний "Грунт" та став командиром роти. Він брав участь у боях на Херсонщині, Запоріжжі, у Бахмуті, Авдіївці та Часовому Яру, отримав поранення та контузію, а у 2023 році йому надали звання лейтенанта. Наразі Олег Сенцов продовжує службу на фронті.

Також Фокус писав, що після звільнення з російського полону український режисер Олег Сенцов швидко перекваліфікувався на військового та з 2022 року захищає Батьківщину. У складі 47-ї окремої механізованої бригади він брав участь у боях на Херсонщині та в Запорізькій області. Голосування за Сенцова в номінації "Українець року" триватиме до 23 грудня.

Також варто зазначити, що 13 липня Олег Сенцов відсвяткував 49-й день народження. З нагоди ювілею він відправився на відпочинок у Карпати разом із родиною.