"Уважаемые, вы напали на работников ТЦК": военные показали нарушения, зафиксированные бодикамерами

Использование специальных бодикамер сотрудниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки делает мобилизационный процесс более прозрачным.

С 1 сентября военнослужащие ТЦК и СП во время оповещения граждан должны применять специальные средства видеофиксации, что является важным шагом к повышению открытости и законности мобилизационных мероприятий, отмечают в Сухопутных силах.

Военные подчеркивают, что использование нательных камер, которые будут фиксировать весь процесс, необходимо как военнослужащим, так и гражданским.

И в течение почти двух недель, во время которых процесс оповещения осуществляются под полной видеофиксацией, камеры уже зафиксировали ряд правонарушений со стороны граждан, материалы по которым переданы в правоохранительные органы. Все нарушители обязательно будут привлечены к ответственности, отметили военные.

Также в Сухопутных войсках призвали граждан добросовестно соблюдать действующее законодательство и способствовать надлежащей реализации мобилизации в Украине.

Напомним, Фокус писал, как бодикамеры на сотрудниках ТЦК изменят процесс вручения повесток в Украине. Эта норма была утверждена еще в прошлом году, но не выполнялась.

Представитель Минобороны Орест Дрималовский 6 сентября объяснял, что запрещается работникам ТЦК при использовании бодикамер. По его словам, сотрудники территориальных центров во время "рейдов" должны вести видеофиксацию непрерывно и предупреждать об этом в начале разговора с военнообязанными.

Ранее в ВСУ отчитались за работу ТЦК в последний месяц лета. Как выяснилось, подавляющее большинство сообщений о неправомерной деятельности сотрудников ТЦК и СП оказалась ложной или манипулятивной.