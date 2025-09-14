"Шановні, ви напали на працівників ТЦК": військові показали порушення, зафіксовані бодікамерами

Використання спеціальних бодікамер співробітниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки робить мобілізаційний процес більш прозорим.

З 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП під час оповіщення громадян повинні застосовувати спеціальні засоби відеофіксації, що є важливим кроком до підвищення відкритості та законності мобілізаційних заходів, наголошують у Сухопутних силах.

Військові підкреслюють, що використання натільних камер, які фіксуватимуть увесь процес, потрібне як військовослужбовцям, так і цивільним.

І протягом майже двох тижнів, під час яких процес оповіщення здійснюються під повною відеофіксацією, камери вже зафіксували низку правопорушень з боку громадян, матеріали щодо яких передані до правоохоронних органів. Усі порушники обов’язково будуть притягнуті до відповідальності, зазначили військові.

Також у Сухопутних військах закликали громадян сумлінно дотримуватися чинного законодавства та сприяти належній реалізації мобілізації в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, як бодікамери на співробітниках ТЦК змінять процес вручення повісток в Україні. Ця норма була затверджена ще минулого року, але не виконувалась.

Речник Міноборони Орест Дрималовський 6 вересня пояснював, що забороняється працівникам ТЦК при використанні бодікамер. За його словами, співробітники територіальних центрів під час "рейдів" мають вести відеофіксацію безперервно та попереджати про це на початку розмови з військовозобов'язаними.

Раніше у ЗСУ відзвітували за роботу ТЦК в останній місяць літа. Як з’ясувалося, переважна більшість повідомлень про неправомірну діяльність співробітників ТЦК і СП виявилася неправдивою або маніпулятивною.