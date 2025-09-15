ВСУ поразили купольную РЛС под Ростовом и ослепили ПВО: какие разрушения показал спутник (фото)

Российская Федерация потеряла возможность качественно отслеживать воздушные цели благодаря удару Сил обороны Украины по радиолокационному комплексу в Ростовской области. Удачность поражения подтвердили спутниковые фото, сделанные через неделю после попадания.

Спутник подтвердил разрушения на радиолокационном комплексе рядом с городом Волгодонск в Ростовской области РФ, говорится в сообщении Telegram-канала OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Координаты попадания показали, что средство поражения СОУ достало на расстояние около 380 км.

Сообщение о последствиях удара 4 сентября появилось в сети вечером 14 сентября. OSINT-аналитик опубликовал фото РЛС до попадания. Видим военный объект РФ с целым куполом, который защищает оборудование от погодных условий и обеспечивает качественное обнаружение воздушных целей.

Удары по РФ — РЛК-1 "Навигация Юга" до 3-4 сентября Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На другом спутниковом фото — эта же точка, но без купола. Вместо него — пустота, показывает соответствующая область на изображении. Также можно заметить определенные разрушения сооружений неподалеку: масштабы не понятны.

Удары по РФ — РЛК-1 "Навигация Юга" после 3-4 сентября Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

OSINTер указал координаты точки поражения — 47.49014793591106, 42.41949947376739. Если отыскать указанные координаты на карте боевых действий DeepState, то видим, что средства поражения Украины преодолели почти 400 км: летели над линией фронта, над оккупированными территориями РФ и им не помешали российские средства ПВО.

Удары по РФ — какое расстояние до точки попадания по РЛК-1 "Навигация Юга" 3-4 сентября Фото: DeepState

Удары по РФ — что произошло 4 сентября

На портале "Милитарный" уточнили, по какому именно объекту ударили СОУ в ночь на 4 сентября. Выяснилось, что речь идет о РЛК-1 "Навигация Юга", расположенной неподалеку от полигона "Лиманск", в/ч 65312 и военного городка — бывшей базы 1244-го зенитно-ракетного полка с ЗРК С-300. О том, что попадание по РЛК под Волгодонском действительно произошло, свидетельствуют данные карты пожаров FIRM NASA, добавили на портале.

Удары по РФ — пожар в точке попадания по РЛК-1 "Навигация Юга" 3-4 сентября Фото: FIRMS NASA

РЛК-1 входит в систему "Аэронавигация Юга", которая базируется в Ростове-на-Дону: задача — обнаружение и сопровождение воздушных целей, пояснили на портале. Какое именно оборудование входит в состав РЛК-1 "Навигация Юга", не указывается. Также в сети не отыскалось информации о дальности работы РЛС: аналитики добавили, что россияне восстановили базу, закрытую в 1997 году и начали ее использовать во время войны в Украине.

Отметим, Фокус писал об ударе по РФ, который произошел 4 сентября. Среди прочего, получила повреждения РЛС "Каста-2Е2" в Краснодарском крае. Речь идет о радиолокационной станции под Анапой, которая должна была бы обнаруживать дроны, а также более крупные цели (самолеты, вертолеты, ракеты).

Напоминаем, 8 августа ГУР Минобороны сообщило о поражении "жирной и дорогой цели" во временно оккупированном Крыму: аналитики объяснили, что речь идет о РЛС 98Л6 "Енисей" для С-500.