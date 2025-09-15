ЗСУ уразили купольну РЛС під Ростовом та осліпили ППО: які руйнування викрив супутник (фото)

Російська Федерація втратила можливість якісно відстежувати повітряні цілі завдяки удару Сил оборони Україні по радіолокаційному комплексу у Ростовській області. Вдалість ураження підтвердили супутникові фото, зроблені через тиждень після влучання.

Related video

Супутник підтвердив руйнування на радіолокаційному комплексі поруч з містом Волгодонськ у Ростовській області РФ, ідеться у дописі Telegram-каналу OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩. Координати влучання показали, що засіб ураження СОУ дістав на відстань близько 350 км.

Допис про наслідки удару 4 вересня з'явився у мережі надвечір 14 вересня. OSINT-аналітик опублікував фото РЛС до влучання. Бачимо військовий об'єкт РФ з цілим куполом, який захищає устаткування від погодних умов та забезпечує якісне виявлення повітряних цілей.

Удари по РФ - РЛК-1 "Навигация Юга" до 3-4 вересня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

На іншому супутниковому фото — ця ж точка, але без купола. Замість нього — порожнеча, показує відповідна область на зображення. Також можна помітити певні руйнування споруд неподалік: масштаби не зрозумілі.

Удари по РФ - РЛК-1 "Навигация Юга" після 3-4 вересня Фото: Dnipro|OSINT з Гарбузом / Telegram

OSINTер вказав координати точки ураження — 47.49014793591106, 42.41949947376739. Якщо відшукати вказані координати на карті бойових дій DeepState, то бачимо, що засоби ураження України здолали майже 400 км: летіли над лінією фронту, над окупованими територіями РФ і їм не завадили російські засоби ППО.

Удари по РФ - яка відстань до точки влучання по РЛК-1 "Навигация Юга" 3-4 вересня Фото: DeepState

Удари по РФ — що сталось 4 вересня

На порталі "Мілітарний" уточнили, по якому саме об'єкту вдарили СОУ в ніч на 4 вересня. З'ясувалось, що ідеться про РЛК-1 "Навигация Юга", розташованої неподалік від полігону "Лиманськ", в/ч 65312 та військового містечка — колишньої бази 1244-го зенітно-ракетного полку з ЗРК С-300. Про те, що влучання по РЛК під Волгодонськом дійсно відбулось, свідчать дані карти пожеж FIRM NASA, додали на порталі.

Удари по РФ - пожежа у точці влучання по РЛК-1 "Навигация Юга" 3-4 вересня Фото: FIRMS NASA

РЛК-1 входить до системи "Аэронавигация Юга", яка базується у Ростові-на-Дону: завдання — виявлення та супровід повітряних цілей, пояснили на порталі. Яке саме обладнання входить до складу РЛК-1 "Навигация Юга", не вказується. Також у мережі не відшукалось інформації про дальність роботи РЛС: аналітики додали, що росіяни відновили базу, закриту у 1997 році та почали її використовувати під час війни в Україні.

Зазначимо, Фокус писав про удар по РФ, який стався 4 вересня. Серед іншого, отримала пошкодження РЛС "Каста-2Е2" у Краснодарському краї. Ідеться про радіолокаційну станцію під Анапою, яка мала б виявляти дрони, а також більші цілі (літаки, вертольоти, ракети).

Нагадуємо, 8 серпня ГУР Міноборони повідомило про ураження "жирної та дорогої цілі" у тимчасово окупованому Криму: аналітики пояснили, що ідеться про РЛС 98Л6 "Енисей" для С-500.