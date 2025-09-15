Бойцы 225 ОШП показали, как топят морпехов ВС РФ под Сумами: возвращают в "родную стихию" (видео)

Бойцы 225 отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины остановили форсирование реки в Сумской области, которую пытались провести морские пехотинцы 810 бригады Вооруженных сил Российской Федерации. Украинцы потопили катер и живую силу противника, а о серьезности боев три дня подряд писали милблогеры РФ.

Благодаря совместным действиям штурмового батальона "Морок" и операторов FPV-дронов Alliance Division, 225 ОШП ВСУ остановил продвижение ВС РФ на Сумы и вернул под контроль Украины два села, свидетельствуют сообщения в Telegram-канале полка. На видео с поля боя показали около взвода морпехов 810 бригады ВС РФ, которые крадутся к реке, а затем — несколько удачных отработок, которые вернули россиян в "естественную среду", говорится в сообщении.

Сообщение с кадрами работы украинских штурмовиков и операторов БпЛА появились в канале 225 ОШП днем 15 сентября. На видео сначала показали сообщение в Z-канале, в котором говорилось о боях возле населенных пунктов Андреевка, Алексеевка и Юнаковка Сумской области. После этого — запись камеры украинского БпЛА, который заметил группу россиян в плавнях у реки (около 8-10 человек). На видео с другого ракурса — попадание дрона в плавсредство ВС РФ. Далее — моменты "охоты" FPV за морпехами 810 бригады ВС РФ, которые выпали из лодки и пытались доплыть до берега.

"Морская пехота 810-й бригады в своей естественной среде — утоплена в водоеме. Фиксируем, как морская пехота российской федерации занимается триатлоном в сторону тыловых позиций", — говорится в сообщении полка.

255 полк не уточнил, какую именно водную преграду под Сумами пытались форсировать морпехи РФ, и когда именно это произошло.

Бои под Сумами — детали

Российские милблогеры 11-13 сентября публиковали серию сообщений о боях в Сумской области с 225 ОШП и 78 отдельным десантно-штурмовым полком ВСУ. Среди прочего, речь идет об ожесточенных столкновениях, которые происходили ежедневно: группировка "Север" ВС РФ рапортовала, что против них действовали бронемашины пехоты различных типов (в том числе — шведская CV90). События произошли к северо-востоку от Сум на дороге через Юнаковку, объясняли милблогеры.

Между тем 14 сентября появилось сообщение аналитиков проекта DeepState. Указывается, что бойцы 225 штурмового полка отбросили россиян от двух сел на Сумском направлении: от Новоконстантиновки и Константиновки. Аналитики отметили, что подразделение сдерживает врага и на других направлениях фронта, но эффективно работает в том числе и под Сумами.

"Надеемся, что опыт 225 ОШП будет в дальнейшем масштабироваться в бригаду и приносить новые достижения для Украинского государства", — написали аналитики.

На карте DeepState видим изменения линии боев на Сумском направлении. В частности, появились только что освобожденные участки, на которых действовали бойцы 255 ОШП и другие подразделения СОУ. Еще 12 сентября был "клин" ВС РФ между селами Константиновка и Андреевка, а уже 13 сентября он исчез, а ВСУ прошли 3 км, добрались до границы и освободили около 6 кв. км Сумской области, свидетельствует карта DeepState.

Бои под Сумами — ситуация между Андреевкой и Алексеевкой 12 сентября Фото: DeepState Бои под Сумами — ситуация между Андреевкой и Алексеевкой 13 сентября Фото: DeepState

Отметим, 15 сентября 1 Армейский корпус ВСУ сообщил об освобождении села Панковка на Добропольском направлении под Покровском. Генштаб ВС РФ перебросил на указанный участок четыре бригады пехоты и бригаду морпехов, но все было напрасно и россиянам пришлось бежать. говорится в заметке.

Напоминаем, днем 15 сентября аналитики DeepState показали на карте боевых действий, что часть Покровска оказалась в "серой зоне".