Бійці 225 ОШП показали, як топлять морпіхів ЗС РФ під Сумами: повертають у "рідну стихію" (відео)

Бійці 225 окремого штурмового полку Збройних сил України спинили форсування річки в Сумській області, яку намагались провести морські піхотинці 810 бригади Збройних сил Російської Федерації. Українці потопили катер ті живу силу противника, а про серйозність боїв три дні поспіль писали мілблогери РФ.

Завдяки спільним діям штурмового батальйону "Морок" та операторів FPV-дронів Alliance Division, 225 ОШП ЗСУ спинив просування ЗС РФ на Суми і повернув під контроль України два села, свідчать дописи у Telegram-каналі полку. На відео з поля бою показали близько взводу морпіхів 810 бригади ЗС РФ, які крадуться до річки, а потім — кілька вдалих відпрацювань, які повернули росіян у "природне середовище", ідеться у дописі.

Допис з кадрами роботи українських штурмовиків та операторів БпЛА з'явились у каналі 225 ОШП вдень 15 вересня. На відео спершу показали повідомлення у Z-каналі, у якому ішлося про бої біля населених пунктів Андріївки, Олексіївка та Юнаківка Сумської області. Після цього — запис камери українського БпЛА, який помітив групу росіян у плавнях біля річки (близько 8-10 осіб). На відео з іншого ракурсу — влучання дрона у плавзасіб ЗС РФ. Далі — моменти "полювання" FPV за морпіхами 810 бригади ЗС РФ, які випали з човна та намагались доплисти до берега.

"Морська піхота 810-ї бригади у своєму природному середовищі — потоплена у водоймі. Фіксуємо, як морська піхота російської федерації займається триатлоном у бік тилових позицій", — ідеться у повідомленні полку.

255 полк не уточнив, яку саме водну перешкоду під Сумами намагались форсувати морпіхи РФ, та коли саме це відбулось.

Бої під Сумами — деталі

Російські мілблогери 11-13 вересня публікували серію дописів про бої в Сумській області з 225 ОШП та 78 окремим десантно-штурмовим полком ЗСУ. Серед іншого, ідеться про запеклі сутички, які відбувались щодня: угрупування "Сєвєр" ЗС РФ рапортувало, що проти них діяли бронемашини піхоти різних типів (у тому числі — шведську CV90). Події відбулись на північний схід від Сум на дорозі через Юнаківку, пояснювали мілблогери.

Тим часом 14 вересня з'явилось повідомлення аналітиків проєкту DeepState. Вказується, що бійці 225 штурмового полку відкинули росіян від двох сіл на Сумському напрямку: від Новокостянтинівки та Костянтинівки. Аналітики зауважили, що підрозділ стримує ворога й на інших напрямках фронту, але ефективно працює у тому числі й під Сумами.

"Сподіваємося, що досвід 225 ОШП буде надалі масштабуватися у бригаду та приноситиме нові досягнення для Української держави", — написали аналітики.

На карті DeepState бачимо зміни лінії боїв на Сумському напрямку. Зокрема, з'явились щойнозвільнені ділянки, на яких діяли бійці 255 ОШП та інші підрозділи СОУ. Ще 12 вересня був "клин" ЗС РФ між селами Костянтинівка та Андріївка, а вже 13 вересня він зник, а ЗСУ пройшли 3 км, дістали до кордону та звільнили близько 6 кв. км Сумської області, свідчить карта DeepState.

Бої під Сумами - ситуація між Андріївкою та Олексіївкою 12 вересня Фото: DeepState Бої під Сумами - ситуація між Андріївкою та Олексіївкою 13 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, 15 вересня 1 Армійський корпус ЗСУ повідомив про звільнення села Панківка на Добропільському напрямку під Покровськом. Генштаб ЗС РФ перекинув на вказану ділянку чотири бригади піхоти та бригаду морпіхів, але все було марно і росіянами довелось втекти. ідеться у дописі.

Нагадуємо, вдень 15 вересня аналітики DeepState показали на карті бойових дій, що частина Покровська опинилась у "сірій зоні".