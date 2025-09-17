В Донецке слышали мощные взрывы: густой дым поднялся возле завода ДЗТО (видео)

В Донецке раздались несколько взрывов, сообщается о прилетах недалеко от Донецкого завода транспортного оборудования.

Прилеты по временно окупированному Донецку подтверждают OSINT-аналитики проекта "Exilenova+".

Cудя по фото с места событий, на месте попадания поднялся густой серый дым. Местные паблики пишут о прилетах в Петровском районе города и работе российских сил ПВО.

Пять сильных взрывов слышали в Петровском районе Донецка

"Минимум пять сильных взрывов слышали жители Петровского района Донецка", — сообщает канал "ЧП Донецк".

Команда OSINT-аналитиков "Supernova+" фиксирует удары недалеко от ДЗТО, Донецкого завода транспортного оборудования.

"Опять хлопок. Сторона Таймырки. Вижу дым пошел очень конкретный. Что-то часто там взрывается. Такое ощущение, что это склад боеприпасов горит", — рассказывает очевидец.

После ударов начался пожар возле частного сектора Петровского района.

Другие подробности инцидента на момент публикации новости неизвестны. Украинские военные не комментировали обстрел Донецка.

Напомним, ВСУ недавно нанесли удары по пунктам управления группировки войск "Центр" и 41-й общевойсковой армии России. Штабы базировались на заводе "Топаз" в Донецке.

Военные эксперты отмечали, что ВСУ использовали для ударов по Донецку вечером 8 сентября реактивные беспилотники "Пекло" и британские крылатые ракеты Storm Shadow.