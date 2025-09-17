У Донецьку чули потужні вибухи: густий дим піднявся біля заводу ДЗТО (відео)

У Донецьку пролунало кілька вибухів, повідомляють про прильоти недалеко від Донецького заводу транспортного обладнання.

Прильоти по тимчасово окупованому Донецьку підтверджують OSINT-аналітики проєкту "Exilenova+".

Судячи з фото з місця подій, на місці влучання здійнявся густий сірий дим. Місцеві пабліки пишуть про прильоти в Петровському районі міста і роботу російських сил ППО.

П'ять сильних вибухів чули в Петровському районі Донецька

"Щонайменше п'ять сильних вибухів чули жителі Петровського району Донецька", — повідомляє канал "ЧП Донецьк".

Команда OSINT-аналітиків "Supernova+" фіксує удари недалеко від ДЗТО, Донецького заводу транспортного обладнання.

"Знову бавовна. Сторона Таймирки. Бачу дим пішов дуже конкретний. Щось часто там вибухає. Таке відчуття, що це склад боєприпасів горить", — розповідає очевидець.

Після ударів почалася пожежа біля приватного сектору Петровського району.

Інші подробиці інциденту на момент публікації новини невідомі. Українські військові не коментували обстріл Донецька.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно завдали ударів по пунктах управління угруповання військ "Центр" і 41-ї загальновійськової армії Росії. Штаби базувалися на заводі "Топаз" у Донецьку.

Військові експерти зазначали, що ЗСУ використовували для ударів по Донецьку ввечері 8 вересня реактивні безпілотники "Пекло" і британські крилаті ракети Storm Shadow.