"Миф о борьбе с фашизмом": ВСУ нашли на складе ВС РФ детонаторы со свастикой (фото)

Разведчики подразделения "Тур" 225-го ОШП нашли на российском складе боеприпасов детонаторы производства Нацистской Германии. На них выгравирован герб Третьего Рейха со свастикой.

Фотографии российских детонаторов со свастикой опубликованы в Telegram-канале 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины 17 сентября. Сначала бойцы приняли их за обычные трофеи, которые можно использовать против самих оккупантов, однако маркировка на боеприпасах заставила узнать об их истории.

Пресс-служба полка рассказывает, что найденные на российском складе боекомплектов детонаторы попали в Советский Союз после того, как он 17 сентября 1939 года вероломно напал на ослабленную боями с немецким Вермахтом Польшу. Два тоталитарных режима в августе 1939-го подписали коммерческое соглашение, а в феврале следующего года оно было дополнено. По этим договоренностям Москва получила от Германии военную технику, станки, технологии и сырье. Среди переданных боеприпасов были и детонаторы со свастикой.

На складах ВС РФ со времен СССР хранятся детонаторы со свастикой Фото: Telegram

Часть из маркированных символом гитлеровского режима детонаторов до сих пор хранится на складах в РФ.

"Нацистское оружие до сих пор используется для уничтожения людей. Гитлеровский и сталинский режимы исчезли, зато пришел путинский; названия разные, но суть — одна и та же. Российская власть кормит своих людей мифом о борьбе с фашизмом, хотя на самом деле сама является фашистским государством", — отметили в 225-м ОШП.

СССР получил от Нацистской Германии детонаторы в рамках коммерческой сделки Фото: Telegram

